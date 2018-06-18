Türkiye'de eğitim aldı, Astana'da kızlara İslam'ı öğretiyor

ALİİA RAİMBEKOVA - Türkiye'de 2 yıl din eğitimi aldıktan sonra Astana'ya dönen Amangül Abdiramanova, 9 yıldır genç kızlara din eğitimi veriyor. Çocukluğunda okumayı hayal ettiği Türkiye'de 2 yıl din eğitimi aldıktan sonra ülkesine dönen 36 yaşındaki Abdiramanova, Astana'da Hazreti Sultan camisindeki eğitim merkezinde öğreticilik yapıyor. Abdiramanova, yaklaşık 150 kız öğrencinin eğitim aldığı merkezde Kur'an-ı Kerim, ibadet, akide, edep ve diğer dersleri veriyor. Abdiramanova, AA muhabirine, 10. sınıf lise öğrencisiyken köyüne 4 saat uzaklıktaki Çimkent'te kızlar medresesinin açılmasına ilişkin afişi gördüğünü ve bir gün okula sabah erken gelerek o afişi söküp çantasına koyduğu söyledi. Liseyi bitirdikten sonra o medresede okumak istediğini, ancak anne babasının uzak olduğu için kendisini Çimkent'e göndermediğini dile getiren Abdiramanova, böylece köyüne yakın ilçedeki bir hukuk fakültesine başvurduğunu ve 4 yıl orada okuduğunu anlattı. Abdiramanova, hukuk alanında çalışmak istemediğini ve bir gün evinde otururken, lisedeyken sakladığı afişi bulduğunu ve o sırada kendine medresede okuma sözü verdiğini belirtti.

Medreseye başvurmak için para biriktirmek amacıyla köyde yiyecek içecek satmaya başladığını ifade eden Abdiramanova, anne babasına biriktirdiği parayla pazara gideceğini söyleyerek Çimkent'teki medreseye gittiğini kaydetti. Abdiramanova, bir ay sonra yine pazara gitme bahanesiyle sınava girmek için medreseye gittiğini, ancak hukuk fakültesinden aldığı başarı belgesiyle sınava girmeden, mülakatla kabul edildiğini dile getirdi. - "Türkiye'de okumayı hayal ettim" Çimkent kızlar medresesinin Türkiye Diyanet Başkanlığınca desteklendiğini ve Türk öğretmenlerin de çalıştığını ifade eden Abdiramanova, "Mülakat sırasında bir Türk hoca Türkiye’de okumak isteyip istemediğimi sorduğunda Türkiye'de okumayı hayal ettiğimi söyledim." dedi. Abdiramanova, medresede 4 yıl okuduktan sonra sonra 2 yıllık din kursları için Türkiye'ye gittiğini, Kuran'ın yanı sıra psikoloji, tarih, çeşitli halkların gelenek ve görenekleriyle ilgili dersler aldığını belirtti. Türkiye'de insanların Kuran'a ve İslam’a olan sevgisinin daha fazla olduğuna işaret eden Abdiramanova, "Türkiye'de 7'den 70'e insanların kitap dükkanları ve kütüphaneleri ziyaret ederek kitap okuduklarını gördüm. Bu benim kitaba, ilme olan sevgimi daha da güçlendirdi." dedi.

Abdiramanova, Türkiye’den çok sayıda kitap getirdiğini gören arkadaşlarının kıyafet yerine kitap aldığı için kendisiyle alay ettiğini belirterek, "Onlara giysinin çürüyeceğini, bilginin kalıcı olacağını söyledim." ifadesini kullandı. -"Türkiye'de gördüklerimi ve öğrendiklerimi ülkemde uygulamaya çalışıyorum" 2009'da Türkiye'den döndüğünü ve mezun olduğu Çimkent kız medresesinde işe başladığını aktaran Abdiramanova, orada çalıştığı 4 yıl içinde öğrencilerin ilme, dine olan sevgisini güçlendirmeye çalıştığını dile getirdi. Abdiramanova, Oral ve Saragaş kentlerindeki camilerde de öğretmenlik yaptığını, yüzlerce öğrenciye ders verdiğini, çıraklar yetiştirdiğini ifade ederek "Türkiye’deki kütüphaneleri ve oradaki kalabalığı arıyorum, özlüyorum. Orada öğrendiklerimi ülkemde uygulamaya çalışıyorum. Türkiye'dekilerin kitaba olan sevgisini anlattığımda öğrencilerim büyük merakla dinliyor." diye konuştu. Öğrencilerinden bazılarının Türkiye'de din eğitimi aldığını kaydeden Abdiramanova, "Bugüne kadar yüzlerce kız öğrenciye ders verdim. Yetiştirdiğim öğrencilerden 14 yaşındaki bir kız, bu yıl Türkiye’ye hafızlık için gidiyor. Geçen yıl sınavı kazanmış. Bu benim için büyük sevinç. Çünkü her bir insan harcadığı emeğin neticesini görmek ister." dedi.