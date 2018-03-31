Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Antalya Konyaaltı Sahil Projesi kapsamında inşa edilen 30 büfe, 26 şezlong-şemsiye alanı, 40 işyeri, 2 kafe, 1 çay bahçesi ve 12 tuvalet kiraya verilmek üzere önceki gün ihaleye çıkarıldı. İhaleyi oyuncu Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Alkoçlar-Senatalya Turizm kazandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yakın tarihte verilen ihale metnine eklenen maddeler, adeta Alkoçlar Turizm ve eski işletmeci olan Senatalya Turizm ortaklığını tarif etti. İhalenin şartnamesinde yer alan madde şu şekilde:

“İhaleye, son on yıl içinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli, toplamda en az 1500 yataklı, beş yıldızlı otel veyahut 1. sınıf tatil köyü işletmeciliği ve bunun yanı sıra yine son on yıl içinde 1618 sayılı yasa kapsamında A Grubu Seyahat Acentası işletmeciliği yapmış olanlar teklif verebilirler.(…)”

Sözcü'nün haberine göre, Alkoçlar-Senatalya ortaklığının ihaleye katılan tek firma olması dikkat çekti. İhaleyi kazanan ortaklık, 8 yıl boyunca Konyaaltı Plajı'nı işletme hakkına sahip olurken, firmanın ödeyeceği 8 milyon 500 bin liralık bedel ilk yıl için tespit edildi. Firma, yıllık olarak kazandığı hasılatın yüzde 2'si oranında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne pay da ödeyecek.