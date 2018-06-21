Uzmanlardan aşırı sıcaklar için korkutan uyarı: 100 bin kişi ölebilir

21’inci yüzyılın en önemli ve en hayati konularından biri olan küresel ısınma ve iklim değişikliği insanları endişeye sevk ediyor. Yapılan araştırmalara göre 1981 ile 2010 yılları arasında kıta Avrupası’nda her yıl ortalama 3 bin kişi aşırı sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirirken, uzmanlar gidişatın bu yönde devam etmesi halinde 2100 yılında 100 bin kişinin hayatını kaybedebileceğini ifade etti. Dünyanın doğal devinimi içinde ortalama 20 ila 25 yılda bir sıcak hava dalgaları ile karşılaşılmasının doğal bir durum olduğunu ifade eden İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Afet Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM) Koordinatörü Serhat Yılmaz, “Artık günümüzde küresel iklim değişikliğinin de etkisi ile 3-5 yılda bir sıcak havaların neden olduğu olumsuzluklarla karşılaşıyoruz” diye konuştu.

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi’nin (European Commision Joint Research Centre) yayımladığı araştırmaya göre 1981 ile 2010 yılları arasında Avrupa Kıtası’nda aşırı sıcaklık nedeniyle yılda ortalama 3 bin ölümün gerçekleştiğini kaydeden Yılmaz, “Bu şekilde devam edilirse 2100 yılı itibariyle bu sayının 100 bine çıkacağı tahmin ediliyor. Bu sayılar çok yüksek gibi görünebilir ancak 2003 yılında İtalya, Fransa, İspanya, Almanya, Portekiz, Belçika gibi Avrupa ülkelerinde aşırı sıcaklara bağlı olarak 70 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği raporlandı. Durum Asya’da da farklı değil. Sadece 2015 yılında Hindistan’da sıcak hava koşulları nedeniyle 2 binden fazla kişi yaşamını yitirdi” dedi.