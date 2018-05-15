Yalova iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Mübarek Ramazan ayı geldi. 15 Mayıs Salı akşamı kılınacak ilk teravih namazı ile onbir ayın sultanına girmiş olacağız. 16 Mayıs Çarşamba günü tutulacak ilk oruç için Yalova imsak saatine göre sahura kalkılacak ve ilk orucu açmak için Yalova iftar saati beklenecek. İşte Yalova Ramazan imsakiyesi 2018...

YALOVA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:53 05:38 13:05 16:59 20:20 21:58 2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:51 05:38 13:05 16:59 20:21 22:00 3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:50 05:37 13:05 17:00 20:22 22:01 4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:48 05:36 13:05 17:00 20:23 22:03 5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:47 05:35 13:05 17:00 20:24 22:04 6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:46 05:34 13:06 17:01 20:25 22:06 7 22 Mayıs 2018 Salı 03:44 05:33 13:06 17:01 20:26 22:07 8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:43 05:33 13:06 17:01 20:27 22:08 9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:42 05:32 13:06 17:01 20:28 22:10 10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:41 05:31 13:06 17:02 20:28 22:11 11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:39 05:31 13:06 17:02 20:29 22:12 12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:38 05:30 13:06 17:02 20:30 22:14 13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:37 05:29 13:06 17:03 20:31 22:15 14 29 Mayıs 2018 Salı 03:36 05:29 13:06 17:03 20:32 22:16 15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:35 05:28 13:06 17:03 20:33 22:17 16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:34 05:28 13:07 17:03 20:33 22:18 17 01 Haziran 2018 Cuma 03:33 05:27 13:07 17:04 20:34 22:20 18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:32 05:27 13:07 17:04 20:35 22:21 19 03 Haziran 2018 Pazar 03:32 05:27 13:07 17:04 20:36 22:22 20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:31 05:26 13:07 17:04 20:36 22:23 21 05 Haziran 2018 Salı 03:30 05:26 13:07 17:05 20:37 22:24 22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:29 05:26 13:08 17:05 20:38 22:25 23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:29 05:25 13:08 17:05 20:38 22:26 24 08 Haziran 2018 Cuma 03:28 05:25 13:08 17:06 20:39 22:27 25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:28 05:25 13:08 17:06 20:39 22:28 26 10 Haziran 2018 Pazar 03:27 05:25 13:08 17:06 20:40 22:28 27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:27 05:25 13:09 17:06 20:41 22:29 28 12 Haziran 2018 Salı 03:26 05:24 13:09 17:07 20:41 22:30 29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:26 05:24 13:09 17:07 20:41 22:31 30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:26 05:24 13:09 17:07 20:42 22:31

ORUÇ VAKTİ, İMSAK VAKTİ, İFTAR SAATİ NEDİR?

Oruç, Peygamberimiz'in hicretinden bir buçuk sene sonra şâban ayının onuncu günü farz kılınmış olup, İslâm'ın beş şartından biridir. Peygamberimiz bu hususu "İslâm beş şey üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka Tanrı olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna tanıklık etmek; namaz kılmak, zekât vermek, ramazan orucunu tutmak ve gücü yetenler için Beytullah'ı ziyaret etmektir (hac)" diyerek bildirmiştir.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)