Yalova iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Mübarek Ramazan ayı geldi. 15 Mayıs Salı akşamı kılınacak ilk teravih namazı ile onbir ayın sultanına girmiş olacağız. 16 Mayıs Çarşamba günü tutulacak ilk oruç için Yalova imsak saatine göre sahura kalkılacak ve ilk orucu açmak için Yalova iftar saati beklenecek. İşte Yalova Ramazan imsakiyesi 2018...
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:53
|05:38
|13:05
|16:59
|20:20
|21:58
|2
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|03:51
|05:38
|13:05
|16:59
|20:21
|22:00
|3
|18 Mayıs 2018 Cuma
|03:50
|05:37
|13:05
|17:00
|20:22
|22:01
|4
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:48
|05:36
|13:05
|17:00
|20:23
|22:03
|5
|20 Mayıs 2018 Pazar
|03:47
|05:35
|13:05
|17:00
|20:24
|22:04
|6
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:46
|05:34
|13:06
|17:01
|20:25
|22:06
|7
|22 Mayıs 2018 Salı
|03:44
|05:33
|13:06
|17:01
|20:26
|22:07
|8
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:43
|05:33
|13:06
|17:01
|20:27
|22:08
|9
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|03:42
|05:32
|13:06
|17:01
|20:28
|22:10
|10
|25 Mayıs 2018 Cuma
|03:41
|05:31
|13:06
|17:02
|20:28
|22:11
|11
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:39
|05:31
|13:06
|17:02
|20:29
|22:12
|12
|27 Mayıs 2018 Pazar
|03:38
|05:30
|13:06
|17:02
|20:30
|22:14
|13
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:37
|05:29
|13:06
|17:03
|20:31
|22:15
|14
|29 Mayıs 2018 Salı
|03:36
|05:29
|13:06
|17:03
|20:32
|22:16
|15
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:35
|05:28
|13:06
|17:03
|20:33
|22:17
|16
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:34
|05:28
|13:07
|17:03
|20:33
|22:18
|17
|01 Haziran 2018 Cuma
|03:33
|05:27
|13:07
|17:04
|20:34
|22:20
|18
|02 Haziran 2018 Cumartesi
|03:32
|05:27
|13:07
|17:04
|20:35
|22:21
|19
|03 Haziran 2018 Pazar
|03:32
|05:27
|13:07
|17:04
|20:36
|22:22
|20
|04 Haziran 2018 Pazartesi
|03:31
|05:26
|13:07
|17:04
|20:36
|22:23
|21
|05 Haziran 2018 Salı
|03:30
|05:26
|13:07
|17:05
|20:37
|22:24
|22
|06 Haziran 2018 Çarşamba
|03:29
|05:26
|13:08
|17:05
|20:38
|22:25
|23
|07 Haziran 2018 Perşembe
|03:29
|05:25
|13:08
|17:05
|20:38
|22:26
|24
|08 Haziran 2018 Cuma
|03:28
|05:25
|13:08
|17:06
|20:39
|22:27
|25
|09 Haziran 2018 Cumartesi
|03:28
|05:25
|13:08
|17:06
|20:39
|22:28
|26
|10 Haziran 2018 Pazar
|03:27
|05:25
|13:08
|17:06
|20:40
|22:28
|27
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|03:27
|05:25
|13:09
|17:06
|20:41
|22:29
|28
|12 Haziran 2018 Salı
|03:26
|05:24
|13:09
|17:07
|20:41
|22:30
|29
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|03:26
|05:24
|13:09
|17:07
|20:41
|22:31
|30
|14 Haziran 2018 Perşembe
|03:26
|05:24
|13:09
|17:07
|20:42
|22:31
ORUÇ VAKTİ, İMSAK VAKTİ, İFTAR SAATİ NEDİR?
Oruç, Peygamberimiz'in hicretinden bir buçuk sene sonra şâban ayının onuncu günü farz kılınmış olup, İslâm'ın beş şartından biridir. Peygamberimiz bu hususu "İslâm beş şey üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka Tanrı olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna tanıklık etmek; namaz kılmak, zekât vermek, ramazan orucunu tutmak ve gücü yetenler için Beytullah'ı ziyaret etmektir (hac)" diyerek bildirmiştir.
Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.
Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)
Âyette orucun başlangıç ve bitiş vakti, mecazi bir anlatımla şöyle belirtilir: "...Fecrin beyaz ipliği (aydınlığı) siyah ipliğinden (siyahlığından) ayırt edilecek hale gelinceye kadar yiyip içiniz; sonra, akşama kadar orucu tamamlayın..." (el-Bakara 2/187).
RAMAZAN AYI MESAJLARI
Mukaddes olan bu hayırlı ayda, her günü inci tanesi Olarak yaşayalım, soframıza bereket kabrimize merhamet dileyelim, Hayırlı Ramazanlar.
Ramazan demek bereket ve kurtuluş demektir. Sofranız bereketli sağlığınız sıhhatli olsun. Hayırlı Ramazanlar.
Başı rahmet ortası merhamet sonu ise cehennemden azad olan mibarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dilerim.
Ramazan ayının bereketi hanenize, hoşgörüsü gönüllerinize, sabrı ruhunuza dolsun, Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun…
Oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur. Hoşgeldin ayların en hayırlısı Ey Şehr-i Ramazan…
RAMAZAN AYI DUASI
'Allahumme veffir hazzî fîhi min'en-nevafil, ve ekrimnî fîhi bi-ihzar'il-mesail, ve garrib fîhi vesîletî ileyke min beyn'il-vesail, ya men la yeşğaluhu ilhah'ul-mulihhîn'
Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde müstehap (sünnet) amellerden nasibimi çoğalt; -dünya ve ahirette- sorumlu olduğum şeyleri hazırlayarak bana lütuf ve bağışta bulun; bugünde vesileler arasından sana vesilemi yakınlaştır bana; ey ısrarla –yalvaranların- ısrarı kendisini –başkalarıyla ilgilenmekten- alıkoymayan –Rabbim-!
İFTAR DUASI
Bismillahirrahmanirrahim
Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.
Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter.
AMİN.
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