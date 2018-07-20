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Yatağan Termik Santrali'nde mahsur kalan işçilerden Sezgin Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 09:57 | Son Güncelleme

Muğla Yatağan Termik Santrali'nde kömür bant sisteminin çökmesi nedeniyle mahsur kalan iki işçiden Sezgin Kılıç'ın da cansız bedenine ulaşıldı.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde kömür sevk kanalının çökmesi sonucu 10 işçi yaralanırken, gece geç saatlerde enkaz altındaki bir işçinin cesedine ulaşılmıştı sabah saatlerinde de diğer işçinin cesedi demir yığınları arasından çıkarıldı.

Şahinler Mahallesi Yatağan- Milas Karayolu'nun 3'üncü kilometresindeki Yatağan Termik Santrali'nde, dün (perşembe) saat 10.10'da, raylı sistem olan kömür sevk kanalının çökmesi sonucu işçiler yaralandı. Olayı gören mesai arkadaşlarının ihbarıyla santrale sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kurtarılan 10 işçi, çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kayıp 2 işçinin bulunması için bölgede, arama köpeğinin de katılımıyla kurtarma çalışması başlatıldı. Dün (perşembe) gecesi üzücü haber geldi. İşçilerden birine ölü ulaşıldı.

GERÇEK MORGDA ORTAYA ÇIKTI

Demir yığını çöküntüsü altından çıkartılan işçinin önce evli ve 1 çocuk babası Sezgin Kılıç (38) olduğu düşünüldü. Ancak otopside ölen kişinin diğer işçi, evli ve 2 çocuk babası Seray Şimşek (36) olduğu görüldü.

Ailesi ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Sezgin Kılıç'ın da bulunması için bölgede arama kurtarma çalışmaları gece boyu sürdü. Bu sabaha karşı Kılıç'ın yeri tespit edildi. Yeri tespit edilen Kılıç, kurtarıldı. Ancak yapılan kontrolde, Kılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kılıç'ın cesedi ambulansa konulup Yatağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA


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Anahtar Kelimeler:
Yatağan Termik Santrali Muğla

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bence biz nükleer santral yapmayalım.. elektrigimiz yeterli olmayabilir ama en azından nükleer felaket olmayacağından emin olmuş oluruz... çünkü isguvenligini zerre kadar önemsemiyoruz....
BU BANTIN ÇÖKMEMESİ MUCİZE. GÖRÜNTÜYE BAKILIRSA HURDA YIĞININDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL. ALLAH RAHMET EYLESİN.
Allah Rahmet Eylesin Yakınlarına Allah sabır versin.
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