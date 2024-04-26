HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sabah namazına giden imama camide silahlı saldırı! Katil bakın kim çıktı

Sabah namazına giden imama camide silahlı saldırı! Katil bakın kim çıktı

26.04.2024 11:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın İskenderun ilçesinde sabah namazı için camiye giderken silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti. Saldırıyı, daha önce husumet yaşadığı karşı komşusunun gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Sabah namazına giden imama camide silahlı saldırı! Katil bakın kim çıktı

Dehşete düşüren olay, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi’nde meydana geldi. Çamlık Camii'nde görevli 40 yaşındaki imam Hasan İnci, sabah namazını kıldırmak için cami lojmanından çıkıp camiye gittiği esnada bir şahıs tarafından av tüfeğiyle silahlı saldırıya uğradı.

AW190790_06

Cami avlusunda gerçekleşen olayda yaralı imam, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı imam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü.

Hasan İnci’nin 4 çocuk babası olduğu ve cami lojmanında ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi.

AW190790_01

İMAMI ÖLDÜREN KOMŞUSU ÇIKTI

İmama saldırıyı, daha önce husumet yaşadığı karşı komşusunun gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, imamı öldürenin daha önce husumet yaşadığı karşı komşusu M.A.Ö. olduğu anlaşıldı.

Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu şüpheli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özgür Özel 'Seçim günü kaybettiğim tek şey' demişti! Görüntüleri geldi: 300 bin lira para verdikÖzgür Özel 'Seçim günü kaybettiğim tek şey' demişti! Görüntüleri geldi: 300 bin lira para verdik
Yürek sızlatan anlar! Böyle kurtardılarYürek sızlatan anlar! Böyle kurtardılar
Polislerin gözü önünde silahı çekip vurdu, görüntüler gündem oldu!Polislerin gözü önünde silahı çekip vurdu, görüntüler gündem oldu!
Anahtar Kelimeler:
İmam Hatay silahlı saldırı cami
En Çok Okunan Haberler
Bakanlık uyardı! IBAN'ı olan herkesi ilgilendiriyor: Bunu yapmazsanız hapse girebilirsiniz

Bakanlık uyardı! IBAN'ı olan herkesi ilgilendiriyor: Bunu yapmazsanız hapse girebilirsiniz

Ve Mehmet Şimşek talimatı verdi! Katı kurallar yolda, sınırlama getiriliyor: Birkaç gün içinde başlayacak

Ve Mehmet Şimşek talimatı verdi! Katı kurallar yolda, sınırlama getiriliyor: Birkaç gün içinde başlayacak

Selvi'den gündem olacak çıkış! '4 yıl böyle gitmez' dedi, Özel'e övgü dolu sözler sarf etti

Selvi'den gündem olacak çıkış! '4 yıl böyle gitmez' dedi, Özel'e övgü dolu sözler sarf etti

Avukat vahşeti! Kadını 4'üncü kattan attıktan sonra gülüp müzik açmış

Avukat vahşeti! Kadını 4'üncü kattan attıktan sonra gülüp müzik açmış

Ne Erdoğan'a ne AK Parti'ye! Bahçeli'den ters köşe geldi: Şarkılı göndermenin kime yapıldığı belli oldu

Ne Erdoğan'a ne AK Parti'ye! Bahçeli'den ters köşe geldi: Şarkılı göndermenin kime yapıldığı belli oldu

Geri mi dönüyor? Süleyman Soylu'dan 'kabine' açıklaması

Geri mi dönüyor? Süleyman Soylu'dan 'kabine' açıklaması

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.