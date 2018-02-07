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Erdoğan işaret etmişti, düğmeye basıldı! 'Türk' ibaresi kaldırılıyor

GÜNDEM HABERLERİ | 07.02.2018 16:56 | Son Güncelleme

Hükümet, tüm meslek kuruluşlarını ilgilendiren ve meslek örgütlerinin isimlerindeki "Türk" ibarelerinin çıkarılarak değiştirilmesine ve bazı faaliyetlerini düzenlemeye yönelik çalışma başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Tabipleri Birliğine ilişkin, "Bir defa onun başındaki 'Türk' ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararıdır. Bir defa onun oradan hemen, süratle çıkarılması lazım. Sadece Tabipler Birliği değil, Türkiye Barolar Birliği ile ilgili de aynı şey..." açıklamalarının ardından söz konusu birliklerin isimleri gündeme geldi.

Bu kapsamda tüm meslek örgütlerine ilişkin çalışma başlatan hükümet, Türkiye Barolar Birliği, Türk Tabipleri Birliği gibi kuruluşların da arasında bulunduğu tüm meslek örgütlerinin adları ve faaliyetleriyle ilgili düzenleme yapacak. Düzenlemelerle ilgili kanun değişiklikleri de gündeme alınacak. Planlanan çalışmalar çerçevesinde söz konusu kuruluşların isimlerindeki "Türk" ibarelerinin silinmesi de bulunuyor.

ÜYE OLMA ŞARTLARI ORTADAN KALKACAK

Öte yandan serbest avukatlık yapmak için baroya kayıtlı olma şartı ile serbest doktorlukla ilgili Türk Tabipleri Birliğine üye olma şartları da ortadan kaldırılacak. Doktor, mühendis, avukat gibi meslek sahipleri istedikleri kuruluşlara üye olabilecek. Çalışmalarla, söz konusu kuruluşlara kamudan kaynak aktarılması gibi uygulamalara da son verilecek. Türkiye Barolar Birliğinin ismi ve faaliyetlerine yönelik 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nda, Türk Tabipleri Birliğinin de adı ve çalışmalarıyla ilgili hükümlerin yer aldığı 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nda değişiklikler yapılması gerekiyor.

(AA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TTB ve TBB'nin adından Türk kaldırılmalıCumhurbaşkanı Erdoğan: TTB ve TBB'nin adından Türk kaldırılmalı
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Okuyucu Yorumları 59 yorum
türk ifadesi bu vatan hainlerine her zaman batmıştırr....
Türk tabipler birliğinin yayınladığı mesaji okuyanınız var mı ? lütfen hepiniz okuyun, sonra gelin yorum yapın.. mesaj da ne varmış ?
@ozgurtura sizde akıl yok heralde. Tabipler birliğinin afrin açıklamalarına bak ilk önce
Andımız neden kalktı İlkokul öğrencilerine mi kızmıştı.Türküm dedirtmedi.
Dedem müslümandı Türküm dedi bana bazılarının dedesi gibi müslümanım de geç demedi.
Kökü Türk olmayan siyasal İslamcılar Türklükten rahatsız olmuşlardır.Dedeleri Türküm diyemez.Müslümanım de geç derler.Çünkü dedeleri Türk değil.Dedem 5 vakit namaz kılardı ama Türküm derdi.Türk olmayan Türküm demez tabii ki.
Türklüğü bölücülük sayan TÜRKLÜK düşmanı PAPA çocuklarının şerrinden ALLAH Türk'ü korusun ve yüceltsin...
@serdar_1981_alcym ŞUNU MERAK EDİYORUM. BAŞINDA TÜRK, TÜRKİYE VEYA TC BULUNAN KAMU KURUMLARIDAMI TERÖRİSTTİ ACABA. ONLARI NİYE KALDIRMIŞLARDI
TÜRK İBARESİNİ SİLDİRİP KENDİ MENSUP OLDUĞU ÜLKENİN YANİ POTAMYANIN İSMİNİ EKLETECEK AMACI BU....
İsraille veya amerikayla savaşa girse yinede bop çu mason kerkükü girip alsa yinede türk düşmanı dersiniz çünkü siz inanmışsınız bir şeye inatla zıt gidiyorsunuz
Dedesi Osmanlıya başkaldırmış.Kendi Osmanlıcı.Yersen.
DEVİT BAHÇALI NE DİYECEK MERAKLA BEKLİYORUZ
@kara_dream zaten devlet bahçeli bunu istedi
bu düzenleme ile artık türkiye daha yaşanılır bir yer haline geldi herhalde. . bana kalırsa türkiyede nekadar kurul kuruluş var sa hepsinin başına koyulsun TÜRK..
ADAM MİTİNGLERDE ÜSTÜNE BASA BASA YERLİ VE MİLLLLLİİİİİİ DİYOR AMA TÜRK KELİMESİNDEN HOŞLANMADIĞI İÇİN KALDIRIYOR OZAMAN LÜTFEN SENDE BAŞINDAKİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHUR BAŞKANI KELİMESİNDEKİ TÜRKİYE KELİMESİNİ KALDIRIP AKP CUMHURBAŞKANI OLARAK DEĞİŞTİRİRSEN SEVİNİRİM ÇÜNKÜ SEN TÜRKİYENİN DEYİL SANA OYVERENLERİN VE BAŞINDA BULUNDUĞUN AKP NİN CUMHURBAŞKANISIN
@umut.3480 hepinizin hesabını kescek,tıtre
Seçimde gidecek Türk gelecek.İyi olacak.Akşener geliyor.Türk ismi tekrar heryere yeniden yazılacak.
@burhanaykanat senin gibilerinde hesabını ben kesecem
ANDIMIZI KALDIRAN TÜRKLÜĞÜN SEMBOLÜ BOZKURDA HAYVAN DİYEREK ARAPMASON KARMASI RABIS ISARETI YAPAN TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİ AYAKLAR ALTINA ALAN FETO APA BARZANİ PAPA ILE KASILA KASILA POZ VEREN TÜRKLÜK DÜŞMANLARINA KARŞI IYI PARTIYI DESTEKLEMEK VATAN BORCUDUR... NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE !...
@mah6bsddn4 hah şaka mısın sen beyni kiraya vermişin maral fetonun partisini kurdu uyanda balığa gidelim
her şeyin başına rte yazdırda kurtulak
artık emirlerle yasaların bir gecede değiştiği bir ülke haline geldik...
bir el at da şu faizler düşşün ev alacağız faizler uçtu gidiyor...
papa emir verdi herhalde, Türk düşmanları iş başında
Her şey oldunuz bir Türk olamadınız size yazıklar olsun.
hayatı ülküsü TÜRK olan bahçeli zırvası buyur burdan yak yalama seni senide akp yide mhp yide ilk seçimde sandığa gömecek bu aziz millet.
TÜRK düşmanlarından başka ne beklenirdi ki?Hala buna destek olan Türk milliyetçisi hatta Türk varsa onlara da yazıklar olsun.ellerinden gelse Türkiye ismini de değiştirirler.istedikleri şey bu zaten
tohum Rusya dan geliyor normal
devlet bahçeliye yazıklar olsun o kurum dakiler suç işlemiş ise onları cezalandırın türklerle ne düşmanlığınız var size oy verenler türk değil mi
böle hainler TÜRKLÜĞÜ kirletiyor teröris yuvası olmuş kurum bunları kapatıp yerine hela açın millet bir faydası olur bali
Ulan bunu CHP önerse demeyeceklerini bırakmayacak olan akepe sempatizanları ne diyecek acaba?
acilen kaldırttığına göre acısı var herhalde...
Türk kelimesi var diye Andımızda kaldırılmıştı. Sıra ne zaman gelecek ülkemizin ismine sormak lazım.
YAŞASIN T.Ç NİN DİKTATÖRÜ,HERKES HESABINI BİLSİN FETÖ UŞAKLARI
TÜRK milleyetçisi Devlet Bahçelide bunda sonra sadece milliyetçisi desin
MESLEK ODALARININDA MİSYONU TAMAMEN KALKACAK. TÜM MESLEKDAŞLAR ARASINDA HAKSIZ REKABET OLACAK YANİ KISACA HERŞEY CURCUNA OLACAK.
TÜRKİYE deki TÜRK ü de kaldırır memleketin adını da değiştirir bunlar, zaten %50 si Türk değil Müslüman onların ırkı yok, %10-12 gibi de Türk milliyetçisi görünümlü destek kuvvetleri
Bu sivil toplum örgütlerine üyelik şartını kaldırıp herkesin istediği örgüte üyelik serbestisi getirmenin tek amacı olabilir. oda, başka alternatif birlik kurmak ve aynı meslek gurubundaki insanları ayrıştırmak. Kısaca bölmek bölmek bölmek, ayrıştırmak ayrıştırmak. Nihai sonuç ülkenin bölünmesine kadar. uzanabilecek faaliyetlerin alt yapısından başka şey değil.
ARAP İBARESİ KONMALI .HATTA BEDEVİ ARAP DENİRSE DAHA İYİ BUNLARA GÖRE.
Sayın Cumhurbaşkanı Türklüğü her ilkenizden çıkartırsınız ama Türk olmak bir Ulustur.Ulus'u temsileder.Türk kimliğini ayaklar aaltına alan bir Cumhubaşkanı Türk'ün Cumhubaşkanı olamaz. Tük kelimesinden ürken bir kişi Türk Devleti mensubu olamaz ve benide temsiledemez.Bu devletin kimliği Türk ulus keliesinden TÜRKİYE üretilmiştir.Buda kuvayi milliye Kurtuluş istkbalinden gelir.Bu Türk kelimesinden neden bukadar çekinirsinki.Türk ulus kimmliğinden korkma sana ve senin gibilere zarar vermez.Her örgütlenmenin ön kelimesi (TÜRK) olmalı.Ulasal kimmliğimiz TÜRK.tür.
iddia ediyorum bugün bu ülkenin başına Türk düşmanı bir israilli, bir ingiliz yada bir fransız getirilsin ilk icraatı tıpkı uşakları olan tayyibin yaptığı gibi bu millete Türk kelimesini unutturmaya çalışmak olacaktır. bunu başarabilmek içinde tıpkı gene uşakları tayyibin yaptığı gibi Türk kelimesi geçen tüm kurumlardan bu kelimeyi çıkartacaklardır. yakın gelecekte bu vatan hainleri Türk'üm diyene ceza kesmeye kalkarlarsa kimse şaşırmasın. david bahçeli hala böğürmedi, o ne böğürecek onu merak ediyorum. şu konuda da hala aklı selim bir beyanat vermiyorsa gitsin ingiliz vatandaşı olsun, yakışır
@independiente Türk kelimesi yakışmıyorsa bi yerin başına tabi ki kaldırılmalı ha pkk nın başına türk koymuşun ha tabipler birliğinin arada fark yok sizde bunun destekçisisiniz açık ve net vatan hainleri
ALLAH BELASINI VERSİN T.Ç Yİ BU HALE GETİRENLERİN.(AKPKK-FETÖ)
iktidardan yallanan 1 kancık köpek yazar müsvaddesi de ülkenin adı ABD olsun anadolu Birleşik Devletleri demişti Türk bayrağı olmasın demişti kanı bozuk nasılsa yallanıyor işi yolunda
Şu an yapılan bu girişim ciddi tepkilere neden olacaktır, belki de istenen budur!
''Türküm,doğruyum,çalışkanım''
TÜRK doğdum, TÜRK olarak yaşadım, TÜRK olarak öleceğim geriye de 2 TÜRK evladı bırakıyorum silin bakalım nasıl silecekseniz
PADİŞAHIM ÇOK YAŞA
DİKTATÖRLÜK BUDUR.SİZİN GİBİ DÜŞÜNMEYENİ LİNÇ ETMEK YADA ONA KİN BESLEMEK DİKTAMRLÜKLERDE OLUR.
BENCE TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI SÖZCÜĞÜNDEN TÜRKİYE KELİMESİ ÇIKARTILMALI.VE ŞÖYLE OLMALI.AKP CUMHURİYETİNİN CUMHURBAŞKANI.
papa nın duasını alıncamı batmaya başladı Türklük? yok önce ilk görüşmede TC kalkmıştı ve and
evet türk tabıbler bırlıgı surıye degıl yunasnıstan degıl bu zat aklınca onlara kın kusuyo ama o işler öyle olmaz ordumuz ateş cenberınde bunlar nelerle ugraşıyolar yazıklar olsun kın ve nefretlerınde boğulsunlar
Yanlış bır uygulama bu ülke hepimizin evet ama bu devletinde bir duruşu var. Abd de herşeyde abd ibaresini görebilirsin kaldı ki Avrupa devletleri de boyle. Ozaman tskdan da kaldırin. Türk ibaresi yerine Türkiye gelebilir. Yani bu uygulama okadar saçma ki ozaman devletin adını da değiştirin içinde türk geçiyor diye Tayyip gozumden çok düştü açıkçası bu açıklaması ile. Kimseye türk kelimesi batmasın. Burası Türkiye bu devletin adını değiştirmeye kimsenin gücü yetmez
kardeşlerim uygulamayı türk düşmanlı saya bilirsiniz ama bu işten ençok pkk gibi teror örgütleri yaralanıyor nasıl mı türk bayragı deyin ce bakın vatanımı miletimi seven bayragımı seven bir kürtdüm ... dogu ve güney doguda milete bakın bu türklerin bayragı bu türklerin ülkesi deyip propaganda yapıp insanları ayırıştırıp devlete düşman ediyorlar bu ülke sadece türk asılı halkımızın degil bayragımız sadece türk asılı vadandaşların degil bu ülkesini bayragını seve tüm türkiye cumhuriyeti halkının ordumuzun içinde ülkesine aşık vatanına aşık nice kürt türk arap halkımız var ...........
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