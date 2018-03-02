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İlahiyatçıdan tartışılacak sözler: Kuran zinaya yasak getirmez

GÜNDEM HABERLERİ  | 02.03.2018 00:22 | Son Güncelleme

İlahiyatçı Ali Rıza Demircan, Kuran-ı Kerim'in zinaya ceza getirmediğini belirterek, "Zinayı kanunla yasaklamak Kurani ilkelere terstir. Kuran zinaya ceza getirmez, zinanın aleniyete dökülmesine ceza verir" ifadesini kullandı.

İlahiyatçıdan tartışılacak sözler: Kuran zinaya yasak getirmez

"İslam'a Göre Cinsel Hayat" kitabının yazarı İlahiyatçı Ali Rıza Demircan Habertürk TV'de yayınlanan Açık ve Net programında Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

İlahiyatçı Ali Rıza Demircan, çocuk yaşta evliliklere yönelik verilen fetvalara ilişkin, "İslam alimlerinin çocuk yaşta evlilikle ilgili fetvaları Kuran-ı Kerim’i karalamadır, peygamberimize iftiradır, zulümdür. Rüşt ergenlik üstü bir durumdur. Bu da kadının lehine ve aleyhine olabilecek, parasal sözleşmeler yapabilecek ve üstleneceği görevlerin altından kalkabileceği bir ruhsal ve akli uygunluktur. Bir çocuğun böyle bir akli olgunlukta olması mümkün değil" dedi.

"İSTERSE SABAH KADAR DÖNÜP DURSUN"

Demircan, "Yatak yorgan meselesi din adına yorum yapılacak bir konu değildir. Hristiyani yaklaşımlarla biz cinselliği hafife alır olduk. Bu önemli bir olgudur. Erkek için de kadın için de cinsellik önemlidir. Adam yatağına girmiştir. Her insanda cinsel çağrışım yapabilir. İsterse kendi yatağında sabaha kadar dönüp dursun. Bunu fetva konusu haline getirmek anlamsız ve manasızdır" diye konuştu.

"İSLAM ATAERKİL DEĞİLDİR"

"İslam'ın ataerkil olması mümkün değildir" diyen Demircan, "İslam hukuku açısından kadın ile erkek arasında hiçbir fark yoktur. Bu noktada kadın korunur. Bizim kültürümüz ataerkildir" ifadesini kullandı.

"ZİNAYI KANUNLA YASAKLAMAK KURAN'A TERSTİR"

Demircan, "Zinayı kanunla yasaklamak Kurani ilkelere terstir. Kuran zinaya ceza getirmez, zinanın aleniyete dökülmesine ceza verir. İslam dininde zina hem suçtur hem de günahtır. Zina hem suçtur hem islamda 3. derecede büyük günahtır. Kuran zinaya ceza getirmez. Bir adam bir kişinin tanıklığında zina yapsa 4 şahit lazım. Günah işlemiştir, tövbe eder kurtulur. Alenen işlediği zaman İslam dünyasında düzeni bozduğu için..." diye konuştu.

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kuran ali rıza demircan Kur'an-ı Kerim zina

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
tanrı gerçekten kitap göndermiş olsa bu konulara açıklık getirirdi bence.
bunlar gibi yaratıkları neden haber yapıyorsunuz
siz insansanız ben mahlukum. kuran ı istediğiniz gibi kendi fantazinize alet ediyorsunuz sapıuk herifler. siz geldniz bu ülke genel evine döndü utanmazlar.
( GÜNAHLAR GİZLİ İŞLENİRSE SAHİBİNE ALENEN İŞLENİRSE TOPLUMA ZARAR VERİR ) SEYYİD ABDÜLKADİR GEYLANİ HAZRETLERİ
bu hoca ise zekeriya beyaz Alimdir...Sapıklıkda yarışan atlar yarışı bitiremez..
İşin gücün kafa karıştırmak sakallı. Bir ayağın çukurda bırak artık bu işleri, Allah yolundaymış gibi yapma, Allah yoluna gir.
vay be hocam bu kadar cahil yobazın içinde en az yobaz olan senmişsin meğer.
allahım yaa belden aşağı dan başka bir düşünce yok mu
TAMAM.. YASAK YOKSA BU HOCANIN KIZI İLE ZİNA YAPMAK İSTİYORUM..
İslamda cinsel yaşam diye bir kitap yazmıştı. Biraz agresif biridir. Ve de gergin. Bir Tv programında hayatında asla zina yapmadığını da açıklamıştı. Şimdiki açıklaması doğru olsa bile gereksizdi.
Gizli gizli zina yapın diyor. Duyurmayın... ama ilgili ayetler hiç de öyle demiyor. İnanırsın inanmazsın ayrı mesele ama çarpıtma be kardeşim yaa. Her şeyi çarpıttınız be yaaa!
ben bir hristiyanım ama 5 vakit namaz kılop cuma namazlarına gidiyorum hemde müslümanım kliselere gidiyorum pazar günleri şarap veriyorlar bedava yahu bu ülkede ben bile bilmiyorum dinimi insanlıktan müslümanlıktan soğuttunuz insanları pislik mahluklar ALLAH hesabını kat ve kat sorsun sizin gibi yobazlardan İNŞALLAH
yahu olmayan birşeyin tartışmasımı olur.Kuran dediginiz şey o dönemin KHK sı,,başka birşey deği
Ne diyor beyler? "İki tarafın da rızası varsa,yaptıklarını anlatmıyorlarsa hem zina değildir,hem de suç değildir" mi diyor??? Tabi bekarlar için konuşuyordur herhalde he?:)
3. büyük günah. Ve tövbe eder kurtulursun.....diyor. ???
Nasil bir ülke olduk biz böyle , nerden cikti bu insanlar nereye gidiyoruz ne oluyoruz allahim akil fikir ver bu insanlara
Sen insanlara kötü yolu gizlice yapın mı diyorsun git işine bak senin ailen yok mu
Böylesine sapik ve sapkın hoca musvetteleri böylesi sapik fetvalar verirken kurban olduğum ALLAH niye carpmazki bunları ve bu gibileri.ama vadedilen zamanı yaşıyor bu sapkinlar elbet bunun hesabını en ağır şekilde sorar zamanı gelince.
getirse ne olur? hayatımıza 1400 sene evvel bir arabın tevrattan,incilden,arap ve Ortadoğu mitolijisinden,hikayelerinden derlediği bir kitap ile yön verecek değiliz 21.yy'da.
@mezargedigi sana zem zem icireyim kendine gel o 1400 sene once gelen kitapta senin bu ınançsizligin bile yazıyor aynen bu dediklerin harfiyen yazıyor inancsizliklarin onların kalpleri mühürlenmistir siz ne yaparsaniz onları donduremezsiniz der iste sen bu kategoriye giriyorsun.
Alım müsveddeleri bir susun be bir konuşmayın be siz hayırdır yag yok asansörde kadınla denk geldimi şöyle olur yok kuran da zina yasak değil yok faiz haram değil namaz 3 vakit kilinmali daha saymadiklarim hayirdir kendinize gelin kitap neyse hak o dur bunu o kuş beyninize sokun Allah cc kelamına kelam mi yazmaya calisiyorsunuz yoksa aklınızla zorunuz mu var.
yumurtaya can veren Allahım şu sapkın hoca müsveddesinede akıl ver
Baya geniş bir insan. Diyecek başka bir şey yok.
zaten gizli yapılan zinaya cezayı nasıl vereceksin be mubarek. Sapla samanı karıştırmaktan ne kadar zevk alıyorsunuz. Tevbe ederse af olunacağını nerden çıkardın onuda açıkla bari. Zina için söylediklerini yarın başka biri tecavüz için uyarlasa ne diyecen. ya sabır ya sabır...
AB ISTEMISTI ZINAYI kaldırdık.. RTE ZINA YASAK DEĞIL.. A. RIZA DEMIRCAN BU-NUN OĞLU DA BEYOGLU BELEDIYE BAŞKANI KILISELERDEN ÇIKMAZ YANI BU NLARIN ALAYI KILISECI
buyur burdan yak
100 DEĞNEK CEZASI apaçık KURAN'da.
her türlü nefsani arzulardan sana sığınırım Rab’bim
Molla Efendi, senin elin kimlerin cebine girdi çıktı şimdiye kadar aleni olmadan?
Hazreti Ömer döneminde 4 yeminli şahit beyanları sonrası kişılere ceza veriliğini okuduk. O zaman hıristiyanlarla bir fark yok demektir.
çüşşşş sapık.
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