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İstanbul'da tramvay raydan çıktı!

GÜNDEM HABERLERİ  | 12.03.2018 21:32 | Son Güncelleme

Topkapı'da tramvay raydan çıktı. Tramvay seferleri çift taraflı olarak yapılamıyor.

İstanbul'da tramvay raydan çıktı!

Topkapı-Habipler hattında sefer yapan tramvay Topkapı'da raydan çıktı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri çift taraflı olarak yapılamıyor.

Olay yerine ekipler sevk edildi.

İETT'den yapılan açıklamada; "Sayın yolcularımız T4 Topkapı-Habipler Tramvay Hattında Ali Fuat Başgil ve Topkapı bölgelerindeki teknik arızalar nedeniyle seferler durmuştur. İETT'den otobüs talep edilmiş olup yolcularımıza otobüslerle hizmet verilmektedir. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi akşamlar dileriz" denildi.

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Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
istanbul tramvay Topkapı

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