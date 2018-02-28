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Skandal sözlere istenen ceza netleşti

GÜNDEM HABERLERİ  | 28.02.2018 17:13 | Son Güncelleme

Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor" programında kullandığı ifadeler üzerine sunucu Ahmet Keser'in "Basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan cezalandırılması istendi.

Skandal sözlere istenen ceza netleşti

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin iki ayrı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık, Keser hakkında, "basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle
cezalandırılması istemiyle iddianame hazırladı.

Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti.

Ahmet Keser'in yargılanmasına, ilerleyen günlerde başlanacak.

Akit TV'de skandal ifadeler: Sivil öldürecek olsak Cihangir’den, Nişantaşı’ndan, Etiler’den, Meclis’ten başlarızAkit TV'de skandal ifadeler: Sivil öldürecek olsak Cihangir’den, Nişantaşı’ndan, Etiler’den, Meclis’ten başlarız

NE OLMUŞTU?

Programın sunucusu Ahmet Keser, terör örgütü yandaşlarının 'Afrin'de sivil ölüm' kara propagandasına tepki gösterirken şoke eden sözlere imza atmıştı. Keser, "Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler dimi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var" ifadelerini kullanmıştı.

Keser'in bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. AK Parti sözcüsü Mahir Ünal da bugün Keser'e çok sert tepki göstermişti.

AA

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Anahtar Kelimeler:
ceza Akit TV

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
O sunucu çok değerli bir "Ademoğlu"dur...
doğru demiş
Atatürk û sevmeyen keşke YUNAN kazansaydı diyen bizans kalıntılarına FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM ile ittifak yapan PAPA çocuklarına arapsever TÜRKLÜK düşmanı soysuzlara karşı IYI partiyi desteklemek vatan borcudur. Ne Mutlu Türküm Diyene
ne cezasi yalandan para cezasi verirler gostermelik bu yobaza bozaci şıracı misali
NAMAZ KILMADIĞI ORUÇ TUTMADIĞI HALDE NAMAZ KILMIYORSUNUZ ORUÇ TUTMUYORSUNUZ BAHANESİ İLE KENDİSİ İÇKİ İCTİĞİ HALDE İÇKİ İÇENLERİ DÖVENLERİ BİLİRİM BEN BUNU TANIYAN BİLENLER VAR İÇKİ İÇER GEZER TOZAR ZAMPARALIK YAPARDI DİNLE İMANLA HİÇ İŞİ YOKTU DİYOR TANIYANLAR
BU SAHIS TÜRK MILLETINI KUCUMSUYOR KİMSE BU DEVLETİ BOŞ BIRAKMAZ (Yunan kazanamadi diye uzulen insan bunlar)vatana nifak tohumu ekemeye cekler ne cemaati ne dinsizi biz bu VATANA SAHIP CIKARIZ BIZ ATALARARIMIZA SAYGI DUYARIZ
KEŞKE YUNAN KAZANSAYDI DİYEN BİZANS KALINTILARI TÜRKLÜK DÜŞMANI PAPA ÇOCUKLARINA ATATÜRK'Ü SEVMEZ... SOY AĞAÇLARI BU NLARIN KARIŞIK KRIPTO ONUNBUNUNCOCUKLARİ... NOKTA
haine hain demek suç, heehalde seçim zamanı hdp ye giden oyları kast etmiş doğru mu anladık, yoruma açık.
en adaletlisi bence yatsın 3 -5 sene bir daha konuşurken daha dikkatli olur meymenetsiz ...
al gülüm ver gülüm bu işten bişey olmaz
Tepki de Yok Ya, Olacak Olursa Diye TEPKİLERİ AZALTMAK için Cezalandırılacakmış gibi yapıldığını DÜŞÜNÜYORUM. ! ! ! ! ! Saygılarımla
çakal aldın layığını yat bakalım aklın başına gelsin
Cihangire bir dalsan adamların hepsi spor yapan dalyan gibi yiğitler.Karınla birlikte gereğini yaparlar sana.
yalakalık yapayım derken kantarın topuzu kaçıranlardan.
Herkes racon kesiyor. Racon keserek sindirmeye çalışıyorlar. Sahipsiz miyiz? Yoksa biz de mi racon keselim??
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