Skandal sözlere istenen ceza netleşti

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin iki ayrı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık, Keser hakkında, "basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle
cezalandırılması istemiyle iddianame hazırladı.
Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti.
Ahmet Keser'in yargılanmasına, ilerleyen günlerde başlanacak.
NE OLMUŞTU?
Programın sunucusu Ahmet Keser, terör örgütü yandaşlarının 'Afrin'de sivil ölüm' kara propagandasına tepki gösterirken şoke eden sözlere imza atmıştı. Keser, "Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler dimi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var" ifadelerini kullanmıştı.
Keser'in bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. AK Parti sözcüsü Mahir Ünal da bugün Keser'e çok sert tepki göstermişti.
AA
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