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Yardımcı doçentlik kalktı! Meclis'te kabul edildi

GÜNDEM HABERLERİ  | 21.02.2018 20:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yardımcı doçentleri, "doktor öğretim üyesi" kadrosunu getiren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi. Düzenlemeden 35 bin yardımcı doçent yararlanacak.

Yardımcı doçentlik kalktı! Meclis'te kabul edildi

35 bin 995 yardımcı doçenti yakından ilgilendiren ünvan değişikliğine ilişkin düzenleme yasalaştı. Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren yasa teklifinin, "yardımcı doçentlik" yerine "doktor öğretim üyesi" kadrosunu getiren birinci maddesi kabul edildi. Bu değişiklik, teklifin tümünün görüşülüp yasalaşmasının ardından yürürlüğe girecek.

35 BİN YARDIMCI DOÇENT DÜZENLEMEDEN YARALANACAK

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, üniversitelerdeki mecut yardımcı doçent sayısını 35 bin 995 olarak açıkladı. Yılmaz, bu sayının yasanın çıkmasıyla birlikte doktor ve öğretim üyesi olacağını söyledi.

Yılmaz, teklif yasalaştığında eser inceleme araştırmasında başarılı olan adayların üniversiteler arası kurulca sözlü sınava gerek kalmaksızın doçentlik unvanının verileceğini, unvan alınmasıyla birlikte de diğer sürelerin başlayacağına işaret etti.

DOÇENTLİK KRİTERLERİNE TABİ OLACAKLAR

Yılmaz, eski kriterler ışığında eser inceleme araştırmasında başarılı olup, sınavda başarısız olanların güncel doçentlik kriterlerine tabi tutulmayacağını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
yardımcı doçentlik ismet yılmaz

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
Kel hasan değil hasan kel
dünyanın ciddi üniversitelerinde durum nedir?Buna 2018 yılında niçin ihtiyaç duyuldu amaç nedir?Bilen varsa söylesin,böylece bilimsel bir sıçramamı olacak?
eeee sonuc isim degisince noldu simdi buyuk is olmus valla
Kalkmadi adi degisti
prof,dr,doçent yabancı sözcüklerdir.asossiye de böyle.Yardımcı doçentlik uydurulmuß bir sözcüktür.Aslı asosiye doçenttir.niçin vardı ,niçin kaldırıldı anlayamadık.
BU YASAYI HAZIRLAYAN KİM ACABA?AKADEMİK KARİYERİ OLANLAR MI,YOKSA OLMAYANLAR MI?
@northstar123 OLMAYANLARIN YAPTIĞI BELLİ
ÜLKEMİZİN TEK SORUNU BUYDU BUNU DA HALLETİLER HAMDOLSUN. HAYDİ ŞİMDİ REFAH VE BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAYA DEVAM. DÜNYA BİZİ KISKANSIN BE HEEEYYTT... :)
üniversiteler tamamen çöplüğe dönüştürülmüştür....
ülke savaşın eşiğinde, hergün şehitler veriyoruz uğraştıkları işe bak hele. allah ıslah etsin...
ye kürküm ye. Allah bilir hangi kadrolaşmanın önünü açtılar yine....
Ha Ali Veli,ha Veli Ali...
lise mezunu birinin profösörlüğe nasıl geleceklerini millete konferans vererek öğretmesi onuda dinleyen bir sürü cahilin ayakta alkışlaması kadar bu insanlara yakışan bi laf bulamıyorum
Reis dedi ise tüm eller havada, yakında insanlık kalksın desin tüm eller havada. sıra doç. , yard prof. , Prof ve ordinaryüs kalksın gitsin, fazlalıklar.
Aslında Dç için tekbir kıriter olmalı okuma yazma bilmek yetmeli. Böylece torpille alınan hiçbir vasfı olmayan binlerce boş insanı bir günde dç yaparlar ve bu dertten kurtulurlar.
la karışmadığın bi bu kalmıştı.
dün kü fetö'nün sınav sahtekarlığı ile olan doçent ve prof.larının bugün kü kripto fetöcüleri bu yasamsı şeyle yine doçent yine prof. olacak Allah ıslah etsin millet uyusun daha.
Gerek var mıydı?
boş işlerle ugrasan tayyıp vergı ınrırdımı yok maasları yukselttımı yok işsızlıge care varmı yok boş işlerle ugrasıp durur boyle
@aa_coll uzaaaaa
iyiye de kullanılabilir kötüye de. bu gün iyiye kullanılır yarın kötüye...
Bu unvan düşkünlüğü bizde.Gittim gördüm adamlar hep Dr.kullanıyor. Ne yazdıkları kitapta ne de kapılarında Doç. Yrd. Doç. Profesör. Yazmaz. Asıl olan Dr. dır.
beyler hepsi nikaragua nın oyunu ?
Laf olsun torba dolsun peşinde çıkarılan yasalar.
eğitim bitmiş siz neyin kafasını yaşıyorsunuz
habire geçirin bakalım bu mıllete
Bu iş sadece doçentlik eser aşamasını geçip sözlüden kalanlara yaradı.Bedavadan doçent oldular.Hem kolay şartlarla doçentliğe müracaat ettiler üstüne sözlüsüz doçent oldular.2018 sonrası başvuracaklar ne olacak sözlüye devam eser şartları KAZIK gibi.Ee ne anladık bu işten.Bu işin bir hukuki boyutu olmalı adaletsiz KOL boyu.Hiç kimse alınmasın bu gece bir sürü bedava doçent olanlar oldu.Haydin İyi Uykular size...
yardımcı doçent, doçente yardımcı mı oluyordu.
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