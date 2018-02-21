Yardımcı doçentlik kalktı! Meclis'te kabul edildi

35 bin 995 yardımcı doçenti yakından ilgilendiren ünvan değişikliğine ilişkin düzenleme yasalaştı. Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren yasa teklifinin, "yardımcı doçentlik" yerine "doktor öğretim üyesi" kadrosunu getiren birinci maddesi kabul edildi. Bu değişiklik, teklifin tümünün görüşülüp yasalaşmasının ardından yürürlüğe girecek.
35 BİN YARDIMCI DOÇENT DÜZENLEMEDEN YARALANACAK
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, üniversitelerdeki mecut yardımcı doçent sayısını 35 bin 995 olarak açıkladı. Yılmaz, bu sayının yasanın çıkmasıyla birlikte doktor ve öğretim üyesi olacağını söyledi.
Yılmaz, teklif yasalaştığında eser inceleme araştırmasında başarılı olan adayların üniversiteler arası kurulca sözlü sınava gerek kalmaksızın doçentlik unvanının verileceğini, unvan alınmasıyla birlikte de diğer sürelerin başlayacağına işaret etti.
DOÇENTLİK KRİTERLERİNE TABİ OLACAKLAR
Yılmaz, eski kriterler ışığında eser inceleme araştırmasında başarılı olup, sınavda başarısız olanların güncel doçentlik kriterlerine tabi tutulmayacağını bildirdi.
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