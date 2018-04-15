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Kardeş Türküler’den Maltepe’de 25. yıl konseri

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.04.2018 15:33 | Son Güncelleme

25.

25. yılını kutlayan Kardeş Türküler Maltepeli müzikseverler ile biraraya geldi. Kardeş Türküler’in yaşama umudunu dile getirdikleri eserleri, salonu dolduran yüzlerce kişi tarafından hep birlikte söylendi. Konserde Neşet Ertaş “Ahirim Sensin”, Âşık Mahzuni Şerif de “Darıldım Darıldım” isimli eserleriyle anıldı.
Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi, 25. yılını kutlayan Kardeş türkülere ev sahipliği yaptı. 1993 yılında kurulan Kardeş Türküler’in, çok kültürlü bir coğrafyada kardeşlik içinde bir arada yaşama umudunu dile getirdikleri eserleri, salonu dolduran yüzlerce kişi tarafından hep birlikte söylendi. Sahneye beyaz giysiler ile çıkan grup üyeleri, 25. sanat yıllarında Maltepeli müzikseverler ile bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirterek, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a konukseverliği için teşekkür etti.
“Birlikte yaşama mücadelesine giden, barışa giden bir yol”
Konserde grup, Türkçe, Kurmancî, Ermenice, Kırmanckî, Arapça, Romeika (Karadeniz Rumcası),Çerkesçe ve Boşnakça dillerinde eserler seslendirdi. Albümdeki her şarkının hikâyesinin, bir şekilde yola bağlandığını ifade eden grup üyeleri, “Bu yol da, Kardeş Türküler’in kurulduğu günden bu yana savunduğu, birlikte yaşama mücadelesine giden, barışa giden bir yol. Birbirimizi tanıdıkça, birbirimizin farklılıklarıyla birlikte yaşamayı öğrendikçe, daha mutlu bir ülke, daha mutlu bir toplum olacağımız kesin. Kültürlerarası bir yolculuk bu” diye konuştu.
Öte yandan, konserde Neşet Ertaş, “Ahirim Sensin”, Âşık Mahzuni Şerif de, “Darıldım Darıldım” isimli eserleriyle anıldı.

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