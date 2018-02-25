Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu

Karadeniz müziğinin sevilen gruplarından İmera ve Türk pop müziğinin genç sesi Ece Seçkin, Karslıları ve üniversite öğrencilerini adeta kendinden geçirdi.
Kafkas Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda Bedri Baran Bayhan ve Volkan Kuyumcu’nun organizasyonunda gerçekleştirilen konserde ilk sahneyi Grup İmera aldı. Kars’ta düzenlenen konserle sevenleriyle buluşan Karadeniz müziğinin sevilen grubu İmera 1,5 saat boyunca sahnede kaldı. Seslendirdiği bir birinden güzel parçalarla solunu dolduranlara müzik ziyafeti çeken grup İmera’ya, eşlik eden sevenleri horon tepti.
Daha sonra Grup İmera’nın ardından güzelliği, dansları ve sesiyle herkesi büyüleyen Ece Seçkin hayranlarının karşısına çıktı. Güzel sanatçı, hit olan şarkılarıyla muhteşem bir görsel şov sundu. Konseri izlemeye gelenler Ece Seşkin’in seslendirdiği parçalara hep birlikte eşlik ederken, cep telefonlarıyla da geceyi ölümsüzleştirdi. Kars’ta düzenlenen Grup İmera ve Ece Seçkin konseri geç saatlere kadar devam etti.
IÇ-
Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!
MHP’li heyetin başkanı Mustafa Kalaycı: İttifak iki parti arasında olmalı
İstanbul'da 'istismar çiftliği'
Kuzeninin yarı çıplak fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı!
Afrinli Kürt gençleri YPG/PKK’ya karşı göreve hazır
Hindistan'da düğün hediyesi olarak gönderilen paket patladı: 2 ölü, 1 yaralı
İşte Türkiye'nin en çok izlenen Youtuber'ı
CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler
Taksici cinayetinde kan donduran ayrıntı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahlaksızlar, vicdansızlar bizim kanımızda sivilleri vurmak yok
Kraliyet gelininin bu pozları ülkeyi karıştırdı
Kuzey Kore'nin ponpon kızı fena yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum