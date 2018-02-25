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Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.02.2018 01:18 | Son Güncelleme

Karadeniz müziğinin sevilen gruplarından İmera ve Türk pop müziğinin genç sesi Ece Seçkin, Karslıları ve üniversite öğrencilerini adeta kendinden geçirdi.Kafkas Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda Bedri Baran Bayhan ve Volkan Kuyumcu’nun organizasyonunda gerçekleştirilen konserde ilk sahneyi Grup İmera aldı.

Karadeniz müziğinin sevilen gruplarından İmera ve Türk pop müziğinin genç sesi Ece Seçkin, Karslıları ve üniversite öğrencilerini adeta kendinden geçirdi.
Kafkas Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda Bedri Baran Bayhan ve Volkan Kuyumcu’nun organizasyonunda gerçekleştirilen konserde ilk sahneyi Grup İmera aldı. Kars’ta düzenlenen konserle sevenleriyle buluşan Karadeniz müziğinin sevilen grubu İmera 1,5 saat boyunca sahnede kaldı. Seslendirdiği bir birinden güzel parçalarla solunu dolduranlara müzik ziyafeti çeken grup İmera’ya, eşlik eden sevenleri horon tepti.
Daha sonra Grup İmera’nın ardından güzelliği, dansları ve sesiyle herkesi büyüleyen Ece Seçkin hayranlarının karşısına çıktı. Güzel sanatçı, hit olan şarkılarıyla muhteşem bir görsel şov sundu. Konseri izlemeye gelenler Ece Seşkin’in seslendirdiği parçalara hep birlikte eşlik ederken, cep telefonlarıyla da geceyi ölümsüzleştirdi. Kars’ta düzenlenen Grup İmera ve Ece Seçkin konseri geç saatlere kadar devam etti.
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Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu

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Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu

Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu
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Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu

Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu
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Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu

Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu
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Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu

Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu
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Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu

Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu
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Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu

Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu
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Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu

Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu
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Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu

Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu
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Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu

Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu
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Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu

Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu
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Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu

Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu
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Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu

Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu
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Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu

Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu
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Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu

Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu
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Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu

Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu
16 / 21

Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu

Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu
17 / 21

Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu

Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu
18 / 21

Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu

Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu
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Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu

Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu
20 / 21

Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu

Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu
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Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu

Kars’ta Grup İmera ve Ece Seçkin sevenlerini coşturdu
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