Abdüllatif Şener: Erdoğan ABD'de kimlerle görüştü bilmiyorum

AK Parti'nin kurucularından, başbakan eski yardımcısı Abdüllatif Şener, CHP'den milletvekili adayı olduğu Konya'da seçim çalışmalarına başladı. Abdüllatif Şener, DHA'nın sorularını yanıtladı. Aslen Sivaslı olan Abdüllatif Şener, Konya'dan aday gösterilmesiyle ilgili olarak, ''CHP'ye milletvekili talebimi ilettim. CHP, karar organları da Konya'ya uygun bulmuşlar. Dolayısıyla karar verici ben değilim. Konya, öteden beri siyaseti hayatım boyunca sorunlarıyla yakından ilgilendiğim, milletvekilleriyle iç içe olduğum, Konya ile ilgili konuları sürekli bana getirdikleri bir yapıydı. Milletvekili adayı olmaktan da mutluyum'' diye konuştu.

Konya'da seçmenin yoğun ilgisiyle karşılaştığını belirten Şener, ''İlgi çok yoğun. Her dönem, her parti mensubunun karşılaşacağı kadar tepki de var'' dedi.

KONYA'DAN 4 MİLLETVEKİLİ ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ



Şener, CHP olarak Konya'dan 4 milletvekili çıkarmayı hedeflediklerini ifade ederek, ''Şu anda yaşadığımız ilgiden hareketle söylüyorum; 4 milletvekili çıkarma hedefiyle çalışıyoruz. Başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Şu an ilgi, bu verdiğim sayının çok çok üstündedir. Ancak ilgi ve oy vermek birbirinden farklı şeylerdir. Bunu da dikkate alarak bu hedefi koyduk'' şeklinde konuştu.