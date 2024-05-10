20 ilde dev operasyon: 366 kişi yakalandı! "Ülkemizin dört bir yanında artarak devam edecek"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son operasyonun detaylarını sosyal medyadan paylaştı. Yerlikaya paylaşımında "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" mesajını verdi.

366 KİŞİ YAKALANDI

20 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-16” operasyonlarında; 366 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

2️⃣0️⃣ İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-16” operasyonlarında;

7️⃣0️⃣0️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ve

1️⃣3️⃣ Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗

3️⃣6️⃣6️⃣ Zehir Taciri ve Sokak… pic.twitter.com/TxKHlFzc3U — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 10, 2024

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





