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  4. 20 ilde dev operasyon: 366 kişi yakalandı! "Ülkemizin dört bir yanında artarak devam edecek"

20 ilde dev operasyon: 366 kişi yakalandı! "Ülkemizin dört bir yanında artarak devam edecek"

10.05.2024 08:15
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Jandarma 20 ilde uyuşturucu operasyonu düzenledi. NARKOÇELİK-16 operasyonlarında yüzlerce zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

20 ilde dev operasyon: 366 kişi yakalandı! "Ülkemizin dört bir yanında artarak devam edecek"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son operasyonun detaylarını sosyal medyadan paylaştı. Yerlikaya paylaşımında "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" mesajını verdi.

366 KİŞİ YAKALANDI

20 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-16” operasyonlarında; 366 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu
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