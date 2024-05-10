20 ilde dev operasyon: 366 kişi yakalandı! "Ülkemizin dört bir yanında artarak devam edecek"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son operasyonun detaylarını sosyal medyadan paylaştı. Yerlikaya paylaşımında "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" mesajını verdi.
20 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-16” operasyonlarında; 366 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.
2️⃣0️⃣ İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-16” operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 10, 2024
7️⃣0️⃣0️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ve
1️⃣3️⃣ Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗
3️⃣6️⃣6️⃣ Zehir Taciri ve Sokak… pic.twitter.com/TxKHlFzc3U