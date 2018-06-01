AK Partili Eker: Ortadoğu'ya dönük vekalet savaşlarının hedefi, AK Parti ve Erdoğan'dır

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, gazetecilerle iftar yemeğinde bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır 1'inci sıra Milletvekili adayı Mehdi Eker, Ortadoğu'da terör örgütleri üzerinden yürütülen vekalet savaşlarının hedefinin AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyledi.

AK Parti Diyarbakır milletvekili adayları, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen iftar yemeğinde, gazetecilerle bir araya geldi. İftar yemeğinin ardından gazetecilere açıklama yapan AK Parti Genel Başkan yardımcısı ve 1'inci sıra Milletvekili adayı Mehdi Eker, bütün seçimlerin önemli olduğunu, ancak 24 Haziran seçimlerinin Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi olduğunu belirterek, "Nedeni ise Türkiye’nin cumhuriyet tarihindeki en büyük idari reformun bu seçimle beraber hayata geçirilecek olmasıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yasama ve yürütme ve yargı erkinin birbirinden ayrılarak, güçlü bir meclis ve yürütmenin hem de bağımsız ve tarafsız yargının teşekkülü ile 3 sistemin birlikte Türkiye’yi yönettiği ve idare ettiği yeni idare sistemdir. PKK ve terör meselesi, onun yarattığı atmosferi zehirlemesi ile oluşan şartlar sebebiyle gerek ekonomik istikrar paketleri gerekse ekonomi ve yatırımlarla ilgili teşvik paketlerinde Diyarbakır yeteri kadar yatırımcı cezbetmedi. Bunun tek nedeni var. Bu nedeni de terör ve bununla ilgili duyulan endişedir, güven duygusunun bir şekilde zehirlenmesidir. Bu seçim bu bakımdan bir umuttur. Sorunlar yeni dönemde çok daha iyi bir şekilde meclis gündemine de gelebilecek ve çözüm mekanizmaları bulunacaktır" dedi.

Bu seçimin Türkiye'nin kader seçimi olduğunu belirten Eker, "Sadece Türkiye değil, bütün Ortadoğu'yu ilgilendiren bir seçimdir. Çünkü Ortadoğu'ya dönük vekaletler savaşı, terör örgütleri üzerinden gerçekleştirilen vekaletler savaşının hedefinde AK Parti ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. Çünkü Sayın Erdoğan bütün olan bitene, bir takım senaryolara itiraz ediyor. Burada bizim de söyleyecek bir sözümüz var' diyor. İtiraz ettiği için hedefe konmuş durumda, gerek Sayın Cumhurbaşkanımız, gerek Adalet ve Kalkınma Partisi, hatta Türkiye Cumhuriyeti. Ama biz milletimize inanıyor ve güveniyoruz. Kendi medeniyet havzamızdaki bütün milletlere, onların değerlerine inanıyoruz. O nedenle AK Parti sadece kendisi için değil Afrika'dan Ortadoğu'ya, Kafkaslar'dan Balkanlara, bütün bir büyük coğrafya için, oradaki mazlumlar için bir model ve umuttur. O nedenle biz o modele sahip çıkmak ve o umudu boşa çıkarmamak azminde ve kararlılığındayız. Bunun için gece, gündüz çalışacağız" dedi.

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