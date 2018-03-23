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AK Partili isim ihraç ediliyor!

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2018 14:48 | Son Güncelleme

Adana'da AK Parti Kadın Kollarında görevliyken törenle İYİ Parti’ye geçip, birkaç hafta sonra ise AK Parti’nin Sarıçam İlçe Kadın Kolları Başkanlığına atanan Ayşe Öztürk, ihraç istemiyle il disiplin kuruluna sevk edildi. Öztürk’ün ihracına kesin közüyle bakılıyor.

AK Partili isim ihraç ediliyor!

Sözcü'den Ceyhun Özgönünül'ün haberine göre: AK Parti Yüreğir İlçe Kadın Kollarında görev yaparken İYİ Parti'ye geçen Ayşe Öztürk'ün rozeti İYİ Parti'nin Adana İl Binasında düzenlenen törenle İl Başkanı Metahet Çulhaoğlu tarafından takılmıştı.

Ancak birkaç hafta sonra Ayşe Öztürk aniden AK Parti'nin Sarıçam İlçe Kadın Kolları Kongresi için tek aday olarak gösterilmiş ve adeta atanarak başkan olarak seçilmişti. AK Parti Sarıçam İlçe Kadın Kolları Başkanı ol arak çalışmalara başlayan Ayşe Öztürk'ün İYİ Parti'ye geçtiği anlaşılınca Genel Merkezin talimatıyla hakkında hazırlanan dosya ile İl Disiplin Kuruluna sevk edildi.

İYİ Parti Adana İl Başkanı Metanet Çulhaoğlu ise “Ayşe Hanım bize katıldı ve çalışmalara başladı. Ama sanıyorum gördüğü baskılar nedeniyle tekrar AKP'ye geçmiş olmalı” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti ayşe öztürk adana

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
iyi miş
AKPDEN İHRAÇ EDİLİYORSA DOGRU YOLDA DEMEKKİ
Kadına bak sanki evinin odalarında dolaşıyor haa..!
Kendi kendini ihraç etmiş zaten....
Siyasî parti ne demek? İşte ben bu memleketi şu şu kadrolarla böyle böyle ilkelerle daha iyi yönetir. İnsanımı refaha erdirir sonrada bu milleti özgürce yaşatırım davası ile yola çıkar. Halkta bunu en iyi yapacak kimseyi seçer. Tabiki futbol takımı tutar gibi parti tutulmaz. Ama be kardeşim bir haftada bu kadar ideolojik değişiklik nasıl olur işte bunu anlamak zor.
Ne ışık görmüşde devşirmelerin içine karışmış,orası zaten döneklerin,devşirmelerin ,siyaset morgunun ,bulunduğu bir oluşuma boşu boşuna giderek kendi siyasi hayatını bitirmiş .Dimyata pirince giderken eldeki bulgurdan olam diye buna denir.
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