AK Partili isim ihraç ediliyor!

Sözcü'den Ceyhun Özgönünül'ün haberine göre: AK Parti Yüreğir İlçe Kadın Kollarında görev yaparken İYİ Parti'ye geçen Ayşe Öztürk'ün rozeti İYİ Parti'nin Adana İl Binasında düzenlenen törenle İl Başkanı Metahet Çulhaoğlu tarafından takılmıştı.

Ancak birkaç hafta sonra Ayşe Öztürk aniden AK Parti'nin Sarıçam İlçe Kadın Kolları Kongresi için tek aday olarak gösterilmiş ve adeta atanarak başkan olarak seçilmişti. AK Parti Sarıçam İlçe Kadın Kolları Başkanı ol arak çalışmalara başlayan Ayşe Öztürk'ün İYİ Parti'ye geçtiği anlaşılınca Genel Merkezin talimatıyla hakkında hazırlanan dosya ile İl Disiplin Kuruluna sevk edildi.

İYİ Parti Adana İl Başkanı Metanet Çulhaoğlu ise “Ayşe Hanım bize katıldı ve çalışmalara başladı. Ama sanıyorum gördüğü baskılar nedeniyle tekrar AKP'ye geçmiş olmalı” dedi.