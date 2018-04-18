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CHP'li Gürsel Erol: 24 Haziran'da milletvekili adayı olmayacağım

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 17:23 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan erken seçimlerde milletvekili adayı olmayacağını söyledi.

CHP'li Gürsel Erol: 24 Haziran'da milletvekili adayı olmayacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 24 Haziran 2018 tarihinde erken seçim yapılması kararını açıklamasının ardından CHP'nin Tunceli Milletvekili Gürsel Erol'da, milletvekili adayı olmaması ile ilgili açıklama yaptı.

"ADAY OLMAYACAĞIM"

Erol açıklamasında," Daha önceden birçok yerde ifade ettiğim gibi açıklanan 24 Haziran erken seçimlerinde milletvekili adayı olmayacağım.Süreç beklenti siyaseti yapmak değil, fedakarlık yapma dönemidir. Bu anlayışla beklentimiz bir daha seçilmek değil 24 Haziran’da CHP’yi iktidara taşımak olmalıdır.Bize düşen koltuk mücadelesi vermek değil CHP’nin iktidar olacağı sürece katkı vererek dava adamı olmaktır"dedi.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Chp de esas gümbürtü aday açıklanınca kopacak..
valla bence isabetli olmuş aday olmaman geri sayın genel başkanım seni aday yapmazdı ya
@hasan_arda_2003 sizin genel başkanım dediğiniz kılıçtaroğlu adaylık vasfı taşımadıgından dolayımı aday olmuyor
bu yiğit adamın milletvekili deil başkan adayı olucağını tahmin ediyorum.
@ademtoyan hahahahhhhhhaaahhh
Kaybetmenin stresini bir daha yaşamak istemiyor..
Namuslu bir yurtseversin sayın vekilim.
CHP'de az bulunan sağlam kişilerden biriydi.. Yazık olur
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