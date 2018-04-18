Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 24 Haziran 2018 tarihinde erken seçim yapılması kararını açıklamasının ardından CHP'nin Tunceli Milletvekili Gürsel Erol'da, milletvekili adayı olmaması ile ilgili açıklama yaptı.
"ADAY OLMAYACAĞIM"
Erol açıklamasında," Daha önceden birçok yerde ifade ettiğim gibi açıklanan 24 Haziran erken seçimlerinde milletvekili adayı olmayacağım.Süreç beklenti siyaseti yapmak değil, fedakarlık yapma dönemidir. Bu anlayışla beklentimiz bir daha seçilmek değil 24 Haziran’da CHP’yi iktidara taşımak olmalıdır.Bize düşen koltuk mücadelesi vermek değil CHP’nin iktidar olacağı sürece katkı vererek dava adamı olmaktır"dedi.
CHP'li Gürsel Erol: 24 Haziran'da milletvekili adayı olmayacağım
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