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CHP’li Bektaşoğlu, işsizlik için araştırma komisyonu kurulması önergesi verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2018 12:20 | Son Güncelleme

CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, TBMM’de İşsizlik İçin Araştırma Komisyonu kurulması önerisinde bulundu.CHP Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergesinde, işsizlik rakamlarına dikkat çekti ve Giresun’dan örnekler verdi.

CHP’li Bektaşoğlu, işsizlik için araştırma komisyonu kurulması önergesi verdi

CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, TBMM’de İşsizlik İçin Araştırma Komisyonu kurulması önerisinde bulundu.
CHP Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergesinde, işsizlik rakamlarına dikkat çekti ve Giresun’dan örnekler verdi. Giresun’da 2017 yılında İş-Kur’a başvuran 29 Bin 816 kayıtlı işsizin sadece 4 bin 149’u istihdam edildiğini, 5 bin 48 kişinin de işsizlik maaşı almak için başvuru yaptığını ifade eden Bektaşoğlu, bir yıl içinde İş-Kur’a 8 bin 164 kişinin iş talebinde bulunduğunu belirtti.
Giresun’un neredeyse yarsının işsiz olduğunu iddia eden CHP’li Bektaşoğlu, önergesinin gerekçesinde şunları söyledi:
“Tüm bu sayılar her geçen yıl daha da artmaktadır. Kayıt dışı olanların kısa süreli çalışanların da katılması halinde ilimizin nüfusunun neredeyse yarısının işsiz, çalışamayacak, üretemeyecek ve dolayısıyla da yaşamını bir ekonomik gelir elde ederek sürdüremeyecek durumdadır. Nitekim 100 bine yakın yurttaşımız ayni ve nakdi devlet yardımlarıyla yaşamlarını sürdürmektedir. İşsizlerimizi aileleriyle birlikte düşündüğümüzde, çok önemli bir kitlenin ekonomik-sosyal ve göç başta olmak üzere diğer sorunlarla karşı karşıya olduğu anlaşılmaktadır.”
İşsizliğin faturasını esnafların ödediğini söyleyen Bektaşoğlu, “Bu olumsuz tablodan en çok da, ilimizin sadece fındıktan gelen gelirle varlığını sürdüren ekonomisi etkilenmekte; dolayısıyla icra, iflas, karşılıksız çek-senet, haciz durumları artmaktadır. Bu tablonun değişmesi ve daha da kötüleşmemesi için tam da bu noktada bir müdahale gereklidir“ dedi.
Bektaşoğlu, önergesinde ise, ”Giresun’da, işsizlik sorunlara çözüm üretmek, mevcudu korumak, yeni iş alanlarını belirlemek, istihdam ve katma değer verecek kamu ve özel sektör yatırımlarını özendirmek için politikalar oluşturmak ve tüm konularda çalışmalar yapılmasını sağlamak, hangi önlemlerin alınması gerektiğini değerlendirmek amacıyla meclis araştırması açılsın” ifadelerini kullandı.
Bülent Bektaşoğlu’nun önergesi CHP milletvekillerinin imzasıyla Genel Kurul’a gönderildi. Önergenin önümüzdeki günlerde gündeme alınarak görüşülmesi bekleniyor.

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