Erdoğan açıkladı! AK Parti seçim beyannamesinde flaş cemevi sürprizi

AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı, Ankara Arena Spor Salonu’nda başladı. "Vakit Türkiye Vakti, diyerek yola çıkıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan cemevlerine resmi statü verileceğini söyledi.
'3 Y İLE MÜCADELE SÖZÜ VERDİK'
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "24 Haziran seçimlerinden sonra demokrasimizi geliştirmeye devam edeceğiz, demokrasiyi bir üst lige çıkaracağız. Cemevlerinin hukuki statü sağlayacağız. Yasaklara ve yasakçı zihniyetle mücadelemizi artırarak devam ettireceğiz. 3 Y ile mücadele söz vermiştik, yasaklar, yolsuzluk ve yoksulluktu, bu mücadeleyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
5 YIL SONRA YENİDEN GÜNDEME GELDİ
AK Parti 2013'teki 'Demokratikleşme pakati'nden 3 maddelik Alevi açılımı için çalışma başlatmıştı. Dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ başkanlığında yürütülen açılım sürecinde "Cemevleri Alevilerin yanı sıra toplumun tümü tarafından benimsendiği şekli ile "cemevi" olarak tanımlanacak." ifadeleri yer almıştı.
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