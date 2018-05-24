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Erdoğan açıkladı! AK Parti seçim beyannamesinde flaş cemevi sürprizi

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2018 15:56 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri için hazırlanan AK Parti seçim beyannamesinde 'cemevi' sürprizi dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 'Cemevlerine hukuki statü tanıyacağız' ifadelerini kullandı.

Erdoğan açıkladı! AK Parti seçim beyannamesinde flaş cemevi sürprizi

AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı, Ankara Arena Spor Salonu’nda başladı. "Vakit Türkiye Vakti, diyerek yola çıkıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan cemevlerine resmi statü verileceğini söyledi.

'3 Y İLE MÜCADELE SÖZÜ VERDİK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "24 Haziran seçimlerinden sonra demokrasimizi geliştirmeye devam edeceğiz, demokrasiyi bir üst lige çıkaracağız. Cemevlerinin hukuki statü sağlayacağız. Yasaklara ve yasakçı zihniyetle mücadelemizi artırarak devam ettireceğiz. 3 Y ile mücadele söz vermiştik, yasaklar, yolsuzluk ve yoksulluktu, bu mücadeleyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

5 YIL SONRA YENİDEN GÜNDEME GELDİ

AK Parti 2013'teki 'Demokratikleşme pakati'nden 3 maddelik Alevi açılımı için çalışma başlatmıştı. Dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ başkanlığında yürütülen açılım sürecinde "Cemevleri Alevilerin yanı sıra toplumun tümü tarafından benimsendiği şekli ile "cemevi" olarak tanımlanacak." ifadeleri yer almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan ak parti seçim beyannamesi 24 haziran seçimleri Alevi Açılımı

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
o gemi coktan kacti maymun gozunu acti....
bunlar secimi bekliycek isler degildi yani. oy koparmak icinmi
yine başa döndük. sırada ne var? Kürt açılımı mı? Roman açılımı mı? Bal vermez arı bunlar.Dili tatlı, memesi kör.
Cemevi 16 yıldır nerenizde kaldı da şimdi sömürmeye başladınız.
3600 BIRAK VERMEYİ ÖNCE 657 ALTINDAN ÇEKİCEK EY DEVLET MEMURLARA SÖZLEŞMELİ SITATUSUNE GEÇİRİLMİŞ DURUMDA
Demekki oyları düşük yoksa Alevilere günahı bile vermez
oy toplama bahanesi alevi kardeşlerim yemeyin.
arkadaş senelerdir bir türlü açılamadık diyeceğim ama açıldıkça saçıldık. ne suriyelisi kaldı ne afganlısı ne iranlısı. bir tek kendi milletine sahip çıkmadıbu hükümet
bence alevi arkadaşlar ayaga kalkin oraya el attimi cemevlerinide satar bunlar
yemezler secim kampanyasi simdiye kadar kapilar isaretleniyordu cemevleri yakiliyordu simdide oy icin yalan lar hikayeler
Bu zamana kadar neredeydin ? Cemevleri yoktuda yeni mi ortaya çıktı yoksa ? Niye seçim zamanı yapıyorsun ? Oyumu değil en büyük günahımı dahi vermem AKP Ve RTE'ye onlarda yeterince var zaten işleri zor.
Cemevlerine cümbüşevi, ucube diyordunuz ne oldu da fikriniz değişti ??
Fişi çeken üç kuruş maaş alan emekliler ve eyt olacak.
AYNEN BU İKTİDAR MEMURLUGA GÖZ DIKMIS ZATEN AÇIK AÇIK SÖYLEDİ BAŞBAKAN CUMHUR BSKNI KAMUDA YAN GELİP YATMA DONEMI BİTMİŞTİR ASKER POLİS ÖĞRETMENÖĞRETMEN DİYANET PERSONELİ İMAMLAR ALLAH YARDİMCİ SİZ OLSUN ARTIK MHKMEDE İDARİ MHKME FİLAN BİTTİ SAĞLIK DOKTOR HERKES İÇİN BU İKTİDAR PEŞKEŞ ÇEKİCEK
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