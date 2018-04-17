HABER

Erken seçimle ilgili flaş açıklama: Şimdiden ilan ediyorum Erdoğan kazanamayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 14:33 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim açıklamasıyla ilgili olarak, 'Bahçeli'nin belirlediği tarihte seçimlerin olması, hukuki şartlar nedeniyle o kadar kolay gözükmüyor' dedi. Partisinin seçime hazır olduğunu belirten Perinçek,'imdiden ilan ediyorum, bu seçimi Tayyip Erdoğan kazanamayacak' ifadelerini kullandı.

Erken seçimle ilgili flaş açıklama: Şimdiden ilan ediyorum Erdoğan kazanamayacak

Vatan Partisi Genel Başkan Doğu Perinçek, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim açıklaması ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Partisinin seçimlere hazır olduğunu söyleyen Perinçek, hükümetin ve MHP'nin zor durumda olduğunu belirti.

'ŞİMDİDEN İLAN EDİYORUM...'

Seçimin yapılması için bazı yasal şartların olduğunu belirten Perinçek, "Devlet Bahçeli, 2002 seçimlerinde de ABD emperyalizminin planları ve ABD'nin savaş takvimine göre hemen ortaya atılıp, 2 Kasım 2002'de seçim var diye ilan etmişti. Bu kez yine aynı rolle ortaya çıkıyor. Bununla birlikte seçim takvimiyle ilgili çalışmaların yapılması gerekiyor. Bahçeli'nin belirlediği tarihte seçimlerin olması, hukuki şartlar nedeniyle o kadar kolay gözükmüyor. Henüz uyum yasaları Meclis'ten çıkmış değil. Uyum yasaları çıktıktan sonra, ayrıca siyasal partiler arasında eşitlik olması için zaman gerekiyor. Devlet Bahçeli'nin bunları düşünecek hali yok, büyük telaş içerisinde, çünkü partisi dağılıyor. Her hâlükârda Vatan Partisi seçime hazır. Şimdiden ilan ediyorum, bu seçimi Tayyip Erdoğan kazanamayacak" dedi. (DHA)

Hükümet, CHP, HDP ve İYİ Parti'den erken seçim çağrısına ilk yorumHükümet, CHP, HDP ve İYİ Parti'den erken seçim çağrısına ilk yorum
'Cumhur ittifakı' çatlıyor mu?'Cumhur ittifakı' çatlıyor mu?
Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa... Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erken seçim Doğu Perinçek MHP Vatan Partisi

En Çok Okunan Haberler

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan cesur paylaşım

Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan cesur paylaşım

AK Parti'yi kızdıracak sözler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

Okuyucu Yorumları 20 yorum
zaten CHP + PKK + HDP + Akşener + FÖTTOŞ + Saadet bir olmuş tek dertleri yıkamadıkları Erdoğan gitsin olmuş. Size şua kadar söyliyim. Rüyanızda...
@megamidi bu saydıklarından CHP, Akşener Saadet hariç size yabancı değiller. Eski ortaklarınız. Böyle söylerseniz gücenirler. Yine ihtiyacınız olabilir.
insalaaaah... ağzınfan bal damlıyor mübarek
@8477 mübarekmi ? :)) dalga geçiyorsun galiba. Sen önce yazmayı bir öğren!
BUNU GÖRMEYENMİ KALDIKİ
sen mi kazanacan?
Sn.Perinçek senin söylediğin artık sır değil, Sn.Erdoğanın kazanamayacaığı sağır sağır sultanda duydu,Erdoğanın bu kadar uzun süre iktidarda kalmasının yegane sebebi, Başta Deniz Baykal, ardından HDP.nin ayrılıkçı kürt oluşumu, vede sizin gibi,fraksiyonlar.Halbuki bütün güçler CHP.de birleşseydiniz hiç bir zaman solun oyu %40 ın altına inmezdi, AKP.de bugün devlete ,millete bu kadar hatalı işler yapıp kötülük edemezdi.
40 yıldır sözde siyaset yapıyor daha %1 i görememiş şimdiden ilan ediyormuş. Sen önce onurluca çekilmeyi öğren
Sen kimsin? -Ben Yüzde 0,00000000000000000001'im.
16 senedir bıktık değişim şart
yalama seni nereye gideceğini bilemedin
EVET..EVETT...KAZANAMAYACAKLAR...
KAZANAMAYACAĞI %90 DOLAR 4.10 BENZİN 6 TL ET 60 TL İNSANLAR GERGİN MUTLU OLAN YOK MUTSUZLUK TAVAN YAPMIŞ
erdoğan kazanamassa bu ülke haçlılara peşkeş çeklir Erdoğan 2023 görmesi şart devletini milletini seven recep tayyip der. yok biz haçlılara hizmet etmek istiyorsanuz da kılıçdaro hdp işbirliğine verirsiniz.
Sayın Perinçek senin Sarayın gizli sahibi olduğunu bilmek için derinleri bilmek lazım. Ve öyle görünüyor ki Bahçe'nin çıkışı senide zora sokabilir. Malum 28 Şubat'ta yapamadığınızı şimdi hemde Müslüman görünümlüler ile yaptırıyorsun. Elin yanmıyor kestane yerken.Maşayı başkasına tutturuyorsun.
inşallaaaah... ağzından bal damlıyo mübarek..
Akp tek başına gelemez
sen ilah mısın ki seçim sonucunu ilan ediyorsun. tahmin ediyorum bari de de millet biraz mantıklı bulsun. baştan kaybediyorsunuz böyle
PEKİ KİM KAZANACAK. SENMİ. ZEKİ MÜREN DE BİZİ GÖRECEKMİ....
ağzı olan konuşuyor Perinçek kim ?
Diğer Haberler
Bahçeli'nin erken seçim çağrısına Meral Akşener'den ilk yanıt

Bahçeli'nin erken seçim çağrısına Meral Akşener'den ilk yanıt

Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin erken seçim açıklamasına ilk yorum

Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin erken seçim açıklamasına ilk yorum

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Bahçeli 16 yıl önce de erken seçim çağrısı yapmış, kaybetmişti

Bahçeli 16 yıl önce de erken seçim çağrısı yapmış, kaybetmişti

Bahçeli ve Erdoğan'dan erken seçim zirvesi!

Bahçeli ve Erdoğan'dan erken seçim zirvesi!

Son dakika! Hükümet, CHP, HDP ve İYİ Parti'den erken seçim çağrısına ilk yorum

Son dakika! Hükümet, CHP, HDP ve İYİ Parti'den erken seçim çağrısına ilk yorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.