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HDP Eş Genel Başkanı Temelli: Asgari ücret 3 bin lira olacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 22:40 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın da telekonferans yöntemiyle halka seslendiği Hatay mitinginde, asgari ücreti 3 bin lira yapacaklarını söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Temelli: Asgari ücret 3 bin lira olacak

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın da telekonferans yöntemiyle halka seslendiği Hatay mitinginde, asgari ücreti 3 bin lira yapacaklarını söyledi.
Defne ilçesi Maksim Alanı’nda gerçekleştirilen mitingde konuşan Temelli, Türkiye’nin önünü asgari demokratik koşullarda yan yana gelmenin açacağını belitti. Selahattin Demirtaş ile beraber bir demokrasi ve ekonomi programı ortaya koyduklarını aktaran Temelli, "Dedik ki, '24 Haziran’dan sonra bir demokrasi zemini yaratalım, eşit yurttaşlık temelinde buluşalım'. Bu ülke farklılıkların bir arada yaşandığı bir ülke. İşte Antakya. Bu bizim gücümüz. Bu bizim zenginliğimiz. Farklılıkları yok etmek için değil ondan güç alarak güçlü bir anayasayı hayata geçirebiliriz. Herkese çağrımızı yaptık. Bugün hepsi bu zemini konuşuyor. Ne mutlu, Türkiye’nin önünü bu açacak. Birlikte yapacağız bu anayasayı, herkes o anayasada kendini bulacak. Ancak o zaman yol açılacak. Ancak o zaman barış gelir, ancak o zaman Kürt sorunu, demokrasi sorunu, yoksulluk sorunu çözülür. Bunu başarabiliriz. Bu güç bizde var. Madem yan yana yaşıyoruz, o zaman sorunlarımıza da birlikte çözüm üretebiliriz" dedi.
'HESAP SORACAĞIZ'
Kim suç işlediyse tarafsız yargı önünde hesap vereceğini dile getiren Temelli, güvenlik güçlerine seslenerek, "Suç içeren talimatlara uymayın. Her türlü şiddet zulüm bunlarda. Bugün yine PM üyelerimizi, sandık kurulu üyelerimizi gözaltına aldılar. Sanıyorlar ki vazgeçeceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Bunca yıldır vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bu uygulamalara son verin. Bir kez daha emniyet güçlerine sesleniyorum: Suç olan talimatlara uymayın. Onurlu bir halkın vergileriyle maaş alıyorsunuz. O maaşı almanızın nedeni kamu hizmeti yapmanız, halka hizmet etmeniz, iktidara değil. İktidarlar gelir gider. Seçimle gelen seçimle gider. Bu iktidar da gidecek. Bu iktidar gittikten sonra o suç dosyalarını açacağız. Kim suç işlediyse tarafsız yargı önünde hesap verecek. Suç içeren talimatlara uymayın. Sizden de hesap soracağız" diye konuştu.
'ENKAZI BİRLİKTE KALDIRACAĞIZ'
Asgari ücreti 3 bin lira yapacaklarını söyleyen Temelli, şöyle devam etti:
"Emekçiler, işçiler herkes hakkını alacak. Asgari ücret 3 bin lira olacak. Gelir dağılımı adaletsizliğini düzeltmeden bir ülkeye demokrasi de gelmez barış da gelmez. Dünyanın en adaletsiz ülkelerinden biri Türkiye. Bunu düzeltmek için yolsuzlukla yönetmek yerine, yoksullukla mücadele edeceğiz. Birlikte üretiyorsak birlikte paylaşacağız. Zenginden çok yoksuldan az vergi alacağız. Vergi adaleti sağlayacağız. İnsanlar gelirini harcayacak, borcunu değil. Borçsuz yaşam programını hayta geçireceğiz. IMF’ye muhtaç olmadan, kemer sıkmadan bunların bıraktığı enkazı birlikte kaldıracağız. Kaldırırken de zenginliğimizi hakça paylaşarak güzel günler göreceğiz. Bakın, Hatay’da işsizlik arttı. Gerçi, TÜİK Başkanı makinenin başına oturup her ay düzenli olarak işsizliği düşürüyor. Tıpkı Merkez Bankası Başkanı gibi. Gezi olduğunda faizler yüzde 6 idi. Bu başarılı Merkez Bankası Başkanı faizleri yüzde 18’e çıkardı. Faizler 3 katına çıktı. O hala Gezi'de isyan etmiş, bozuk düzene isyan etmiş, barış istemiş insanları suçluyor. Diyanet Başkanı diyor ki 'faiz haram'. Kime haram? Bunlar faizci, faizi 3 katına çıkarmış, harami olmuş hepsi. Onlara bir şey demiyor, 'yoksul halka faiz haram' diyor. Bu yoksul halkın faizden kazanacak geliri mi var? Yastığı altında serveti mi var? Ama hep halkı suçlayan bir zihniyet bu."

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HDP Eş Genel Başkanı Temelli: Asgari ücret 3 bin lira olacakHDP Eş Genel Başkanı Temelli: Asgari ücret 3 bin lira olacakHDP Eş Genel Başkanı Temelli: Asgari ücret 3 bin lira olacak

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