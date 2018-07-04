HDP'li yeni milletvekili Remziye Tosun ameliyat oldu

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, 24 Haziran seçimlerinde HDP'den milletvekili seçilen Remziye Tosun, geçirdiği rahatsızlığın ardından özel hastanede apandisit ameliyatı oldu. Taburcu olan Tosun, barış ve özgürlüğü simgelediği için Meclis'te başına beyaz tülbent takacağını söyledi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, rahatsızlanınca özel hastaneye kaldırılarak apandisit ameliyatı oldu. Henüz mazbatasını almayan Tosun, ameliyatın ardından sosyal medya hesabında, 'Yoğun çalışma sürecinin ardından apandisit ameliyatı oldum. Dualarınızı eksik etmeyin. Arayan, mesaj atan ve hastaneye gelen tüm arkadaşlarıma teşekkürler ederim' mesajını paylaştı.

Bugün hastaneden taburcu olan Remziye Tosun'un, İl Seçim Kurulu'ndan diğer HDP'li vekiller ile mazbatasını alacağı ve ardından Meclis'e gidip kayıt yaptıracağı öğrenildi.

MECLİS'E BEYAZ TÜLBENT İLE GİRECEK

Remziye Tosun, bölgede kullanılan beyaz tülbenti başına bağlayarak Meclis'e gireceğini belirtti. Tosun, barış ve özgürlüğü simgelediği için Meclis'te sürekli başına beyaz tülbent takacağını söyledi.

Evli ve 4 çocuk annesi olan Remziye Tosun, Sur'da 2015 yılında konulan sokağa çıkma yasağı ve çatışmalar sırasında evinden çıkmayı kabul etmeyerek 96 gün boyunca ilçede kaldı. 3 Mart 2016 tarihinde Sur'dan çıkarken gözaltına alındı. 15 ay cezaevinde kaldı, yargılaması halen devam ediyor.

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