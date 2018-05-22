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İnce, AB büyükelçileri ile iftar yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2018 21:24 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, AB büyükelçileri ile iftarda bir araya geldi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, AB büyükelçileri ile iftar yaptı.

İnce, Nurol Plaza'da gerçekleştirilen iftar yemeğinde, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve AB büyükelçileriyle buluştu.

Program, basına kapalı gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
AB Büyükelçileri iftar muharrem ince

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