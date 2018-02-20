İnegöl AK gençlerde Aydın dönemi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları sandık başına gitti.

Tek listeyle gidilen seçimde başkanlığa Selim Emre Aydın getirildi. 5. Mevsim Kültür Sanat Merkezi’ndeki genel kurula Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İl Başkan Vekili Bülent Temelli, Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Köse, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, kadın ve gençlik kolları üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, “Bizim için hakikaten önemli bir gün. 921 tane ilçemiz var. 800’ncü kongremizi tamamlamış bulunuyoruz. Bir taraftan Maraş’ta, bir taraftan Muğla’da, Türkiye’nin dört bir tarafında coşkulu bir şekilde kongrelerimizi gerçekleştiriyoruz. Hiçbir kongrede kavga dövüş olmadı, sandalyeler havada uçuşmadı. O kadar coşkulu geçiyor ki kongrelerimiz, tekrar heyecanımızı yenileme fırsatı buluyoruz. Ben şimdiye kadar çalışmaları ile güzellikler katan eski başkanıma teşekkür ediyorum. Yeni kardeşimize de başarılar diliyorum. Bu kongreyi yine bir milat olarak kabul edeceğiz. İnşallah gençlerin oyu ile yüzde 70 oyla belediyemizi alacağız. Burada gençlerin önemi çok büyük” dedi.

Selim Emre Aydın başkanlığındaki yönetim kurulu Ahmet Kıratlı, Alper Aykanat, Bilal Adak, Bilal Celep, Büşra Ateş, Furkan Albardak, Gizem Vatansever, Harun Baykal, Mahmut Kamacı, Muhammet Avaşar, Mutlu Bal, Ömer Faruk Baştürk, Özkan Musaoğlu, Ramazan Saka, Safa Kurulmaz, Saliha Aydın, Samet Akyüz, Samet Pekdemir, Semih Denel, Sinan Kaplan, Sinem Aslan, Soner Ecer, Şakir Demiray ve Taner Karakaya’dan oluştu.