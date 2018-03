MHP İl Başkanı Çiçek: “Kurultayımız birlik ve beraberliğimiz perçinleyecek"

“Cumhur ittifakının kazananı Türkiye, karlı çıkanı Türk milletidir”

Cumhurbaşkanlığı sistemini sabote etmeye çalışanların olduğunu belirten Murat Çiçek, “Yeni sistem bilerek ya da bilmemezliğe gelerek sabote etmeye uğraşan vazgeçirmeye uğraşan taraflar var. İttifak diyoruz, CHP ve yedekleri koalisyon uydurmasıyla önümüze geçmeye, ayağımıza çelme takmaya çalışıyorlar. İttifak ve koalisyonun farkını bilmeyenlere ne yapsam, ne anlatsam boştur, zira gafile kelam nafile kelamdır. Cumhur, milletin kendisi, ittifak ise milletimizin iradesidir. Açık açık söylüyor ve buradan ilan ediyorum, Cumhur ittifakının kazananı Türkiye, karlı çıkanı Türk milletidir. Milliyetçi ve Ülkücü kadrolar olarak hedefimiz 2023’ün lider ülke Türkiye’sini oluşturmaktır” ifadelerini kullandı.

“Duruşumuzdan bir an olsun ayrılmayacağız”

MHP’nin engin bir millet sevgisiyle ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi ilke edindiğini söyleyen Çiçek, “MHP bazılarının aklının alamayacağı kadar engin bir millet sevgisiyle ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi ilke edinmiş bir partidir. MHP teşkilatları, bizlere gönül veren vatandaşlarımız bunun farkında ve bilincindedir. Özellikle milli varlığımızın ağır tehlikelere maruz kaldığı son yıllarda böylesi bir karara ve kararlılığa olan ihtiyaç her zamankinden daha fazladır. Bu partiye gönül veren ülkücü milliyetçi kadrolarımız yükselen bir değer olarak milletin gönlünde yer almaya çalışacağız. Bunda önce olduğu gibi bundan sonra da, önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben duruşumuzdan bir an olsun ayrılmayacağız. Hakkımız olanı alacağız hak ettiğimiz siyasi mevki ve kutlu mertebelere ulaşmak maksadıyla çalışacağız, kazanacağız, başaracağız” şeklinde konuştu.