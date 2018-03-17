HABER

MHP İl Başkanı Çiçek: “Kurultayımız birlik ve beraberliğimiz perçinleyecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2018 15:25 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Murat Çiçek, partilerinin 12.

MHP İl Başkanı Çiçek: “Kurultayımız birlik ve beraberliğimiz perçinleyecek"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Murat Çiçek, partilerinin 12. Olağan Büyük Kurultayının birlik ve beraberliklerini çelik gibi perçinleyeceğini söyledi.
18 Mart Pazar günü Ankara’da gerçekleştirilecek 12. Olağan Büyük Kurultay öncesi basın toplantısı düzenleyen MHP İl Başkanı Murat Çiçek, kurultayın coşkuyla geçeceğini belirterek, “MHP 49 yıldır aynı ruhla devam eden davasını, 12. Olağan Büyük Kurultayında, ’Milli duruş, şühedaya vefa, millete beka’ diyerek coşkuyla gerçekleştirecek, geleceğe emin adımlarla yürüyecektir. Bu toplantımız, 12. Olağan Büyük Kurultayımızın bir ön hazırlığının başlangıcı, kutlu bir diriliş ve yükselişin müjdesi olacak ve 2019 yılından sonraki Türkiye’nin, stratejik dönüm noktası, bir değerlendirme ve analiz fırsatı sunacaktır. Bu kurultayımızı gerçekleştirirken gururluyuz, çünkü bu kurultay yüreklerimizin toplu atmasını sağlayacak. Mutluyuz çünkü birlik ve beraberliğimiz çelik gibi perçinleyecek. Ümitliyiz çünkü milletin yaralarının sarılmasına, devletin bekasının kurtulmasına vesile olacaktır” dedi.

“Cumhur ittifakının kazananı Türkiye, karlı çıkanı Türk milletidir”
Cumhurbaşkanlığı sistemini sabote etmeye çalışanların olduğunu belirten Murat Çiçek, “Yeni sistem bilerek ya da bilmemezliğe gelerek sabote etmeye uğraşan vazgeçirmeye uğraşan taraflar var. İttifak diyoruz, CHP ve yedekleri koalisyon uydurmasıyla önümüze geçmeye, ayağımıza çelme takmaya çalışıyorlar. İttifak ve koalisyonun farkını bilmeyenlere ne yapsam, ne anlatsam boştur, zira gafile kelam nafile kelamdır. Cumhur, milletin kendisi, ittifak ise milletimizin iradesidir. Açık açık söylüyor ve buradan ilan ediyorum, Cumhur ittifakının kazananı Türkiye, karlı çıkanı Türk milletidir. Milliyetçi ve Ülkücü kadrolar olarak hedefimiz 2023’ün lider ülke Türkiye’sini oluşturmaktır” ifadelerini kullandı.

“Duruşumuzdan bir an olsun ayrılmayacağız”
MHP’nin engin bir millet sevgisiyle ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi ilke edindiğini söyleyen Çiçek, “MHP bazılarının aklının alamayacağı kadar engin bir millet sevgisiyle ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi ilke edinmiş bir partidir. MHP teşkilatları, bizlere gönül veren vatandaşlarımız bunun farkında ve bilincindedir. Özellikle milli varlığımızın ağır tehlikelere maruz kaldığı son yıllarda böylesi bir karara ve kararlılığa olan ihtiyaç her zamankinden daha fazladır. Bu partiye gönül veren ülkücü milliyetçi kadrolarımız yükselen bir değer olarak milletin gönlünde yer almaya çalışacağız. Bunda önce olduğu gibi bundan sonra da, önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben duruşumuzdan bir an olsun ayrılmayacağız. Hakkımız olanı alacağız hak ettiğimiz siyasi mevki ve kutlu mertebelere ulaşmak maksadıyla çalışacağız, kazanacağız, başaracağız” şeklinde konuştu.

MHP İl Başkanı Çiçek: “Kurultayımız birlik ve beraberliğimiz perçinleyecek

AK Parti ve MHP ittifakıyla ilgili olay açıklamaAK Parti ve MHP ittifakıyla ilgili olay açıklama
Eski eşi vurgun sisteminin tüm detaylarını anlattıEski eşi vurgun sisteminin tüm detaylarını anlattı
Nevşin Mengü’den olay yaratacak paylaşım!Nevşin Mengü’den olay yaratacak paylaşım!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

İlginizi Çekebilir

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir

Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yıldırım'dan AP'ye tepki: Çıkıntılık yapıyor

Başbakan Yıldırım'dan AP'ye tepki: Çıkıntılık yapıyor

İYİ Parti'nin oy oranını Meral Akşener açıkladı

İYİ Parti'nin oy oranını Meral Akşener açıkladı

MHP'li İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!

MHP'li İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!

Eroğlu güzel haberi böyle verdi: Bıyıklarımı kesersem bilin ki...

Eroğlu güzel haberi böyle verdi: Bıyıklarımı kesersem bilin ki...

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a İstiklal Marşı, MHP’ye ittifak yanıtı

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a İstiklal Marşı, MHP’ye ittifak yanıtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.