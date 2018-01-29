HABER

MHP'li Durmaz: İYİ Parti bozkurt işaretini yasakladı

POLİTİKA HABERLERİ | 29.01.2018 09:50 | Son Güncelleme 11 saat önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Lider bombaların altında dünyaya meydan okurken, hareketin tarihine yüz karası olarak geçen tarla kongresinde tellere tırmananlar, 15 Temmuz gecesinde bir tankın namlusuna tırmanmaya çalışsalardı samimiyetlerini anlayabilirdik. Bırakın tankı evlerinin balkonuna çıkamadılar" dedi. Durmaz, İYİ Parti'nin bozkurt işaretini yasakladığını da ifade etti.

MHP'li Durmaz: İYİ Parti bozkurt işaretini yasakladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, bir otelde MHP'ye katılan bin üyeye rozet takma töreninde yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamını getirdiğini söyledi.Ülkücülüğün MHP'de yapılacağını belirten Durmaz, şöyle devam etti: "Lider bombaların altında dünyaya meydan okurken, hareketin tarihine yüz karası olarak geçen tarla kongresinde tellere tırmananlar, 15 Temmuz gecesinde bir tankın namlusuna tırmanmaya çalışsalardı samimiyetlerini anlayabilirdik. Bırakın tankı, evlerinin balkonuna çıkamadılar. Daha dün FETÖ operasyonu olduğu çok açık olan imza sürecinin baş aktörleri her defasında ne dediler? 'Biz Milliyetçi Hareket Partisi'nde gereği gibi ülkücülük yapamıyoruz.' dediler. 'Parti içi demokrasi yok.' dediler. Peki kendileri partileşmeden ve partileştikten sonra neler yaptılar, neler söylediler? Parti organları belli olmadan pazarlıkla teşkilat başkanı belirlediler. Cumhurbaşkanı adayı açıkladılar. Genel Başkan belirlediler. Biz 'Ülkücü bir parti değiliz.' dediler. Hani dün 'MHP'de ülkücülük yapamıyoruz diye baş kaldırıyoruz.' diyenler kendi partilerini kurduktan sonra 'Biz ülkücü bir parti değiliz.' dediler. Başbuğumuzun posterlerinin hiçbir etkinliklerinde yer almayacağını söylediler."

Meral Akşener'den Erdoğan'a çok sert tepki

İYİ Parti'nin bozkurt işaretini yasakladığını ifade eden Durmaz, şunları kaydetti:"Ya siz dün bu partiyi ele geçirmeye çalışırken yalan söylüyordunuz ya da bugün yalan söylüyorsunuz. Ben size söyleyeyim,Selahattin Demirtaş'a türkü yakanlar bunlarda değil mi? CIA'in yan kuruluşlarında çalışanlar bunlarda. Mason locasının bölge başkanları bunlarda olduğuna göre ve daha dün bizim partimize başka partilerde siyaset yapıp gelmiş olan arkadaşlarımızı en sert eleştirenler bunlar olduğuna göre CHP'li bir vekilin bir günde hangi pazarlığın ürünü olarak ansızın partilerinin genel sekreteri olmasına ses çıkarmıyorlarsa, 'Kim olursan gel. Gömlek değiştirmek serbest' diyebiliyorlarsa ben de diyorum ki sizin gerçek yüzünüz şimdiki görünürlüktür."

Meral Akşener'den flaş Suriye çıkışı: Derhal Esad ile görüşmelere başlayın

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da TSK'nın Afrin'de kahramanca bir başarı gösterdiğini belirtti. Burseya Dağı'nın önemine dikkati çeken Karakaya, "Burseya Dağı düşürüldü. Mehmetçik şu anda Afrin'e doğru hareket ediyor. Allah'ın izniyle bu hareket başarılı bir şekilde sonuçlanacak." diye konuştu. Konuşmaların ardından partiye katılanlara rozetleri takıldı. Törene, MHP İl Başkanı Onur Çalışkan ve partililer de katıldı. (Gazetevatan)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MHP sadir durmaz İYİ parti

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a çok sert tepki

Erdoğan'a çok sert tepki

Survivor'da yarışmasını istediği isim, 700 bin TL'lik teklifi reddetti...

Survivor'da yarışmasını istediği isim, 700 bin TL'lik teklifi reddetti...

Deniz Seki'den cezaevine girecek olan Seren Serengil'e tavsiye

Deniz Seki'den cezaevine girecek olan Seren Serengil'e tavsiye

Çadırda yaşamını yitiren yaşlı adam Aysun Kayacı'nın babası mı?

Çadırda yaşamını yitiren yaşlı adam Aysun Kayacı'nın babası mı?

Netanyahu'nun eşinin bağırdığı ses kayıtları ortaya çıktı! 'Bizi rahat bırakın'

Netanyahu'nun eşinin bağırdığı ses kayıtları ortaya çıktı! 'Bizi rahat bırakın'

28 personel alacak, 15 bin lira maaş verecek

28 personel alacak, 15 bin lira maaş verecek

İlginizi Çekebilir

Son dakika: Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha... Resmen açıkladı

Son dakika: Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha... Resmen açıkladı

CHP'li Özgür Özel'den flaş çıkış: 15 Temmuz tiyatro miyatro değil

CHP'li Özgür Özel'den flaş çıkış: 15 Temmuz tiyatro miyatro değil

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na rakip oldu! Adaylığını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na rakip oldu! Adaylığını açıkladı

YSK seçim listesini açıkladı: İYİ Parti yok!

YSK seçim listesini açıkladı: İYİ Parti yok!

Meral Akşener: Bunların bedelli askerlik ile işleri bitti

Meral Akşener: Bunların bedelli askerlik ile işleri bitti

Okuyucu Yorumları 17 yorum
TÜRKLÜĞÜ BÖLÜCÜLÜK SAYAN BOZKURDA HAYVAN DIYEREK ARAPSEVER RABIS ISARETI YAPAN HABURDA PKK DİYARBAKIRDA BARZANI VATIKANDA PAPA SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ BASINDA PYD PERSILVANYADA FETO ILE ITTIFAK OLANLARA BASTON OLMUŞSUN IYI GELECEK BOZKURTLAR DİRİLECEK
Sanki MHP ülkücü bir parti de! Başbuğun hedefinden saptınız,koskoca MHP yi ne hale getirdiniz. Size ne İYİ partiden
Yozgat 'ta MHP yi bitirip megri megri halay çekip pacavrasini Ankara'ya asanlar ile bir olmuşsun arapmason karışımı rabiş işareti yapan gayri milli bopcularla ittifak yapmissin.. bu yuzden IYI partiyi desteklemek vatan borcudur....
@serdar_1981_alcym HELAL GERÇEK VATANSEVER BÖYLE OLUR ALLAH KORUSUN YOLUMUZ AÇIK OLSUN İŞLLH
Selahattin Demirtaş, CİA, Mason locası gibi safsatalar ile hiçbir kanıtı olmadan milletin kafasını bulandırmaya çalışan Sadir Durmaz sen neredeydin 15 Temmuz gecesi ? RTE yi yargılatıp cezaevine gönderme projeniz n'oldu ?
Yalan oldu. Ya da, Hayaldi gerçek oldu!
zamanında ecevite şimdi erdoğana . kendi başınıza iktidar mı ..kurda sormuşlar niye boynun ince .işte bu sebepten .hiç kendi işini kendi yapmamış da ondan...
Bunlar herkesi kendileri gibi gerizekalı yada satılık sanıyor..sadece satılan sizsiniz..
İYİ parti il yönetim üyesi olarak hiçbir toplantıda ya da üyeden böyle bir telkin geldiğini görmedim, Kimsenin Bozkurt işaretini yasakladığı yok, yasakları siz seversiniz, yapılmadığını görünce öyle düşünmeniz çok normal.
YAHU BİRDE UTANMADAM MHP YE KATILIM VARMIŞ KİM KATILACAK SİZE MİLLETİN OYLARINI SATTINIZ AKP YE BİR DE KATILIMDAN TANKTAN BAHSEDİYORSUNUZ NEDEN KUZU GİBİ BOGAZLANAN ANA KUZUSUNDAN BAHSETMİYORSUN MEHMETCİGİMİZDEN BAHSETMİYORSUN KOLTUKCULAR SİZİ VERDİGİM OYLAR ZEHİR ZIKKIM OLSUN SİZLERE DÖRT DEFA MHP NİN SANDIK KURULU GÖREVİNDE BULUNDUM HARAM OLSUN HALA MHP DE KAYITLIYIM SİLDİRMEYE VAKTİM OLMADI AMA SİZE KOLUMU KESERİM OY VERMEM
MHP'nin en iyi yükseliş döneminde stadlarda üç hilalli bayrakları, milli maçlardan sonraki konvoylarda yine üç hilalli bayrakları ve BOZKURT işaretlerini yasaklatan kimdi balık hafızalı Sadir.
devlet bahçeli bütün ülkücüleri hiçe saydı başbuğun hedefinden sapıldı.
Korkunun,ecele faydası yok.
Konuşmuş Tayyip'in deyimiyle "Kafatasçı. Fatiha bilmeyen" "ülkücü"
MHP de Tanrı Türkü Korusun sloganını yasaklamıştı.Çünkü mhp ye göre Tanrı yok Allah var.Allah Türkü Korusun diye bir sloganda hiç duymadım.
size az bile hakettiniz
İyi etmiş.. Bozkurt'ın içine ettiniz ve onun Türklükle bağını çürüttünüz.binlerce cinayet işleyen bir partiye mal etmeye çalıştınız ve Türklüğün ortak paydası olmaktan çıkardınız, itici hale getirdiniz.. Hun ırkından gelen Macaristan'a giderseniz her yerde bir kuşun simgesini görürsünüz.. TUĞRUL KUŞU.. Macarların Orta Asyadan çıkışına rehberlik ettiği söylenir.tüm Macarların ortak değeridir.. ama Bozkurt maalesef Türkiye'de ortak simge olmaktan çıkarılmış ve kanla anılır bir simge haline getirilmiştir.. Bozkurtumuza yazık oldu.. Meral hnm da bu yüzden bu simge ile içli dışlı olmak istemiyordur
Diğer Haberler
Bahçeli'den çok sert sözler: CHP, PKK'yla yatmış PYD-YPG ile uyanmıştır

Bahçeli'den çok sert sözler: CHP, PKK'yla yatmış PYD-YPG ile uyanmıştır

CHP'li Öztürk Yılmaz: Alayınıza başkaldırıyorum!

CHP'li Öztürk Yılmaz: Alayınıza başkaldırıyorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Davutoğlu arasında sürpriz görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Davutoğlu arasında sürpriz görüşme!

'Türkiye'nin göz yummasını beklemek akıl kârı değildir'

'Türkiye'nin göz yummasını beklemek akıl kârı değildir'

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül ve Afrin çıkışı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül ve Afrin çıkışı

Son dakika: Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha... Resmen açıkladı

Son dakika: Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha... Resmen açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.