Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçimin milli olanlarla, milli olmayanlar arasındaki bir yarış olduğunu belirterek, "Daha önceki seçimlerde olduğu gibi Türkiye'nin yeniden büyümesi, istikrarı ve şahlanması için mührü AK Parti'ye vururken dışarıdakilere de bir ders veririz. Osmanlı tokadını bir daha vuracağız ki akıllansınlar." dedi. Çavuşoğlu, AK Parti Alanya Seçim Koordinasyon Ofisi'nin açılışında, halkın desteğiyle şanlı bayrağı en yükseğe, dünyanın her yerinde dalgalandırmaya çalıştıklarını söyledi. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tepeden tırnağa, baştan başa Türkiye'yi yeniden inşa ettiklerine vurgu yapan Çavuşoğlu, 79 yıldaki hizmetleri katlayarak fazlasını yaptıklarını dile getirdi. Gece gündüz çalıştıklarını, efendilik değil hizmetkarlık yapmaktan şeref duyduklarını aktaran Çavuşoğlu, büyük, mega projeleri hayata geçirdiklerini, yargıyı merdiven altından kurtardıklarını ifade etti. Çavuşoğlu, hastanelerdeki ayrımı kaldırdıklarını, herkesin istediği yerde tedavi gördüğünü anlatarak, ilaç kuyruklarını kaldırdıklarını, herkesin istediği yerden ilacını daha önceki fiyatların yüzde 10'una aldığını bildirdi.

Eğitimin her türlüsünü eşitlediklerine, isteyenin çocuğunu istediği okula gönderebildiğine değinen Çavuşoğlu, "Derslik, okul sayımız arttı, artıyor. Şehir hastaneleri yapıyoruz. Alanya'da eğitim ve araştırma hastanesi bitti. Tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Şimdi Alanya'nın batısına Payallar'a 300 yataklı hastane yapıyoruz. İlave 200 yatak daha 500 yatak. Türkiye'nin her yerinde şehir hastaneleri kurulurken Antalya'yı ihmal etmedik." dedi. Her zaman diklenmeden dik durduklarını, sadece Allah'ın huzurunda eğildiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, zalimlerin karşısında diz çökmediklerini, eğilmediklerini dile getirdi. - "Bu seçim doların yükselmesine sevinenlerle yapılan seçim" Çavuşoğlu, bu seçimde de gururla, huzurla, başları dik ve alınları ak olarak halkın karşısına çıktıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Bu seçimde daha çok çalışacağız. Bu seçim milli ve yerli olanlarla, milli olmayanlar arasındaki bir yarıştır. Bu seçim, tüm zorluklar karşısında dik duranlarla, hiçbir zaman teslim olmayanlarla, darbe dahil Türkiye'ye yönelik saldırılar karşısında duranlarla, milli olanlarla, Türkiye'yi ispiyonlayanlarla, terör odaklarıyla el ele olanların seçimidir. Bu seçim 16 yıldır mega projeleri hayata geçirenler ve ortaya yeni projeler koyanlarla, var olanları yıkmaya çalışanla, projeleri çöpe atmaya çalışanlar arasında bir seçimdir. Bu seçim, cumhur ittifakı ve terörle mücadelede şehirlerde, dağlarda çukurlara gömerek, dağlarda inlerine gömerek, sınır ötesinde, Afrin'de, Cerablus'ta tepelerine binenlerle, terör örgütü üyelerini hapisten çıkarmaya çalışanlar arasında bir seçimdir. Bu seçim saldırılarla boyun eğdiremeyenlerle, bugün ekonomik saldırılar sonucu doların yükselmesine sevinenlerin arasında bir seçim olacak. Bunu unutmayalım."

- "Bunların demokrasi anlayışı bu" Bugün meydanlara çıkıp hayal satanlara ve yıkım üzerine siyaset yapanlara vatandaşın cevabının 24 Haziran'da sandıkta içeriye ve dışarıya vereceğine dikkati çeken Çavuşoğlu, Almanya ile ilişkileri düzeltmeye çalıştıklarını söyledi. "Bizlere demokrasi dersi verenler, ülkelerinde PKK ve onun destekçileri ile son zamanlarda bunlara ciddi destek veren CHP'ye miting yapma izni veriyor. 'AK Parti gelmesin' diyor." diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Biz size, muhtaç mı kaldık? Bunların demokrasi anlayışı bu. Yıllarca alışmışlar, 'Türkiye-IMF ile anlaşma yapsın, kısa süreli yüksek faizli borç alsın, batsın', demeye alışmışlar. Hazmedemeyenleri görüyorsunuz, alışmışlar ne denirse yapılmasına. Şimdi yiğit Erdoğan'ı görünce hazmedemediler. Türk milletine saygı duymayı öğrenecekler. Artık bizim de sözümüz geçiyor. Artık onların değil, bizim milletimizin ne dediği önemli. 3'üncü havalimanı, 3'üncü köprü gibi projeleri hayata geçiriyorsun, çok rahatsız oluyorlar. Şimdi ekonomik saldırılar var. Kurda oynamalar... Ne oluyor, ne bitiyor, görüyoruz. Şimdi bu saldırılar 15 Temmuz'un başarısız olduğu gün başladı. O gün hayal kırıklığına uğrayanlar, 'Türkiye'ye nasıl zarar veririz?' onun saldırısına başladılar. Bizi bu ekonomik oyunlarla yıkamazsınız. Her şeye rağmen geçen sene Türkiye 7,4 büyüdü. Dünyada rekor bu, rekor. Daha önceki seçimlerde olduğu gibi Türkiye'nin yeniden büyümesi, istikrarı ve şahlanması için mührü AK Parti'ye vururken dışarıdakilere de bir ders veririz. Osmanlı tokadını bir daha vuracağız ki akıllansınlar."