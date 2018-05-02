Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj

Tutuklu olarak Edirne Cezaevi'nde yargılanan tecrübeli siyasetçi adına yapılan paylaşımda "HDP’yi seven herkes HDP’de milletvekili olabilir. Herkesin önü açıktır. Özellikle gençleri ve kadınları başvuru yapmak üzere HDP’ye davet ediyorum. Ben bile HDP’de milletvekili oldum:)" denildi.
Demirtaş, 24 Haziran seçimlerinde HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı olacak.
HDP’yi seven herkes HDP’de milletvekili olabilir. Herkesin önü açıktır. Özellikle gençleri ve kadınları başvuru yapmak üzere HDP’ye davet ediyorum. Ben bile HDP’de milletvekili oldum :) pic.twitter.com/83j25gDkqX— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 2 Mayıs 2018
Yunanistan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı
ABD'de askeri kargo uçağı havaalanı yakınlarında düştü: Ölüler var
MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti
Bodrum'da korkutan yangın! İş yeri sahibi: Çıldırmak üzereyim, bittim ben!
Bodrum'da fuhuş operasyonu! Yakalanan kadınların meslekleri şaşırttı!
Erzurum'da muhtar dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!
Canlı yayında şoke eden anlar! Bir anda soyunmaya başladı
'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'
Erivan ayakta: 'Bundan sonra kararları sokak verir'
Bakan Faruk Çelik’i ele geçirme planı ortaya çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum