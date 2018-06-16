Siyasi partilerde bayramlaşma

CHP ve MHP heyetleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti'yi ziyaret etti.

Konukları AK Parti Genel Merkezi'nde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Nurten Güngör ve Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Enes Günay karşıladı.

AK Parti'ye ilk olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve Parti Meclisi Üyesi Yıldırım Kaya'dan oluşan CHP heyeti ziyarette bulundu.

Karacan, bayramların birlik ve beraberliğin pekiştiği günler olduğunu, bu günlerde her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik içinde yola devam etmeleri gerektiğini söyledi. Karacan, nazik ziyareti için CHP heyetine teşekkür etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık da bayramların, birlik, beraberlik ve kardeşlik olduğunu belirterek, bütün bayramların bayram tadında geçmesini diledi.

Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu, farklı kültürleri barındırdığını dile getiren Karabıyık, "Bu, bizim mozaiğimiz, zenginliğimiz, her yerde bayram kutlanıyor bu günlerde. Gerçek bir bayram tadında günler yaşayabilmek için, bayramın gerçek anlamda kutlanabilmesi için ülkemizde hiçbir yoksulun olmadığı, mazlumun yüzünün güldüğü, mağdurların olmadığı, herkesin yarına umutla bakabildiği, terörün kesinlikle bittiği, toplumsal barışın sağlandığı günlerin olmasını diliyorum ve bu günlerde nice bayramlar olsun diyorum." ifadelerini kullandı.