Siyasi partilerde bayramlaşma

CHP ve MHP heyetleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti'yi ziyaret etti.
Konukları AK Parti Genel Merkezi'nde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Nurten Güngör ve Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Enes Günay karşıladı.
AK Parti'ye ilk olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve Parti Meclisi Üyesi Yıldırım Kaya'dan oluşan CHP heyeti ziyarette bulundu.
Karacan, bayramların birlik ve beraberliğin pekiştiği günler olduğunu, bu günlerde her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik içinde yola devam etmeleri gerektiğini söyledi. Karacan, nazik ziyareti için CHP heyetine teşekkür etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık da bayramların, birlik, beraberlik ve kardeşlik olduğunu belirterek, bütün bayramların bayram tadında geçmesini diledi.
Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu, farklı kültürleri barındırdığını dile getiren Karabıyık, "Bu, bizim mozaiğimiz, zenginliğimiz, her yerde bayram kutlanıyor bu günlerde. Gerçek bir bayram tadında günler yaşayabilmek için, bayramın gerçek anlamda kutlanabilmesi için ülkemizde hiçbir yoksulun olmadığı, mazlumun yüzünün güldüğü, mağdurların olmadığı, herkesin yarına umutla bakabildiği, terörün kesinlikle bittiği, toplumsal barışın sağlandığı günlerin olmasını diliyorum ve bu günlerde nice bayramlar olsun diyorum." ifadelerini kullandı.
Karabıyık, başta şehit aileleri olmak üzere İslam aleminin bayramını kutladı ve hayırlara vesile olmasını diledi.
- MHP heyetinin ziyareti
AK Parti'yi daha sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, MYK üyesi Merve Menekşe'den oluşan heyet ziyaret etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, MHP ile Cumhur İttifakı'nda beraber olduklarını hatırlatarak, devletin beka sorunu olduğunda MHP ve Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin duyarlılık gösterdiğini, bu kapsamda Cumhur İttiakı'nda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yol arkadaşlığı yaptığını söyledi.
MHP'nin tüm fertleri ve teşkilatlarının bayramını kutlayan Karacan, "Bu ülkenin geleceği için bu memleketin selameti açısından her zamanki doğru kararlarda yine beraber hareket edeceğimize yürekten inanıyorum." diye konuştu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da bayramın ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi.
Karacan'ın tespitlerine sonuna kadar katıldıklarını ifade eden Durmaz, "Cenab-ı Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın, bozdurmasın, bayramı da birliğimize, dirliğimize vesile kılsın. Yenikapı'da başlayan ve yeni bir kapının açılmasına vesile olan o ruhun referandum iradesinin ve Cumhur İttifakı'nın sonuna kadar arkasındayız. Bundan sonra da ülkemiz, milletimiz için hayırlı olacağına inandığımız her türlü teşebbüsü, oluşumu desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
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