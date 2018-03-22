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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2018 17:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın yaptığı son dakika açıklamasında 'Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Trump ile görüşmesinde ikili ve bölgesel konular ele alındı' ifadelerini kullandı.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

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