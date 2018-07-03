Yerel seçim öne alınacak mı? AK Partili isim açıkladı

Sabah gazetesinden Hazal Ateş'e konuşan Eker, erken yerel seçim iddialarıyla ilgili olarak şunları söyledi:
"Yerel yönetimleri, belediye meclisi, muhtarlar, encümenler gibi bütün boyutlarıyla düşünmek gerekir. Öncelikle bu seçimlerde toplumun verdiği mesajları doğru okuyup, gerekli adımları atarak yerel seçimlere girmek gerekir. O nedenle seçim takviminin öne alınacağını düşünmüyorum."
Eker'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
— AK Parti olarak milletin sandıkta verdiği mesajı aldık. Nitekim bu konuda Cumhurbaşkanımız da oy oranlarının iyi irdelenmesi ve analiz edilmesini istedi. İlgili komisyonlarımız detaylı çalışma yapacak. Biz de bu mesajları dikkate alarak çalışacağız.
— Cumhurbaşkanımız da açıkladı OHAL'in kalkacağını. Bu konuya ilişkin hazırlıklar yapılacak. Milli Güvenlik Kurulu gibi ilgili kurullarda görüşülerek kısa sürede kalkmasını bekliyoruz.
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