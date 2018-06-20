Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da hasadı yapılan ıhlamurun kilosu 60 liradan satılıyor. Şifa kaynağı olan ıhlamurun yaşken alınıp, evde doğal yöntemlerle kurutularak tüketilmesi gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Elanur Yılmaz, "Bekletilen ıhlamur sağlığa zararlı" dedi.

Başta soğuk algınlığa, birçok rahatsızlığa kadar şifa kaynağı olduğu belirtilen ve özellikle kış aylarında çok tüketilen ıhlamurun hasadı yapılmaya başlandı. Zaman zaman kilosu 300 liraya kadar çıkan ıhlamurun kilosu, Samsun'da, semt pazarlarında 60 liradan satılıyor.

İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi İstiklal Caddesi'nde yaş ıhlamur çiçeği ve yaprağı satan Muhammet Baloğlu (26), “İnsanlar, aktarlarda kilosunu 100 liranın üzerinde alıyor. Bazı aktarlarda 1-2 sene önceki mahsul satılıyor. Bekletilmiş ıhlamurun hiçbir faydası yok" dedi.

Samsun'da özel bir hastanede görevli Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Elanur Yılmaz da vatandaşları uyararak, "Kesinlikle ıhlamurun ömrüne dikkat edilmesi gerekmektedir. Bekleme ile beraber ciddi sorunlar doğabilir. Özellikle bekleme koşulları iyi değilse, ıhlamur bakteri oluşumuna açıktır. Bu oluşum da kişinin bağışıklık sistemine olumsuz etki eder. Çünkü bu geçen süre zarfında üzerine böcek mi kondu, toz mu geldi, bilmek zordur. Kısacası sıcak suyla demlenen ıhlamur üzerindeki bu bakteriler, demlediğimiz çayla beraber vücudumuzda ürer ve daha çok hastalığa neden olur. İnsanlar o bakımdan ıhlamuru, daha çok yaş almayı tercih etmelidir. Kendi imkanlarıyla evlerinde belki bir sofra bezine sererek güneş gören ortamda kurutup, tüketebilirler” diye konuştu.

Ihlamur kullanımında yapılan yanlışlara değinen Elanur Yılmaz, “Ihlamur, Türk toplumunda kaynatılarak içilmektedir. Ancak bu yöntem kesinlikle yanlıştır. Demleme yöntemi ile tüketilmesi gerekmektedir. Yani bardağa bir yemek kaşığı kadar ıhlamur konulup, üzerine ortalama 80 santigrat derecede tam kaynamamış su ilave edilerek 5 dakika bekletilerek demlenmesini öneriyoruz” bilgisini verdi.

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