Böbreğinden bir avuç taş çıktı

Gaziantep’te yaşayan ve uzun süredir böbrek ağrısı çeken 59 yaşındaki Zöhre Polat, Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Şiddetli böbrek ve karın ağrısı şikayeti ile Özel Gaziantep Anka Hastanesi’ne başvuran 59 yaşındaki Zöhre Polat’ın yapılan tetkiklerinde böbreğinde taş olduğu tespit edildi. Hemen ameliyata alınan Polat’ın sol böbreğinden aralarında 5 cm büyüklüğünde, irili ufaklı yaklaşık 40 parça taş çıkarıldı. Operasyonu gerçekleştiren Özel Gaziantep Anka Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik, başarılı geçen operasyonla ilgili açıklamalarda bulunarak, “Hastamız bize şiddetli böbrek ve karın ağrısı şikayeti ile başvurdu. Yaptığımız tetkiklerde hastamızın sol böbreğinin yaklaşık 3‘te birinin taş ile dolu olduğunu gördük. Bu nedenle hastaya operasyon yapılmasına karar verdik. Spinal anestezi ve kapalı böbrek taşı ameliyatı yöntemi olan PCNL (perkütannefrolitotominin) ile taşları lazer ile kırdık. Hastamızın sol böbreğinde bulunan irili ufaklı yaklaşık 40 parça taşı, küçük kesi ile kanama ve başka bir komplikasyon olmadan çıkardık. Böbrekteki taşlar bizleri de şaşırttı. Ameliyat başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. 1 santimlik kesiden tüple böbreğe girilerek yapılan kapalı taş ameliyatı olan PCNL, hastalar için çabuk ayağa kalkma ve 1-3 gün arasında yatış süresi ile konforlu bir tedavi şekli.Hastamız bu nedenle kısa sürede sosyal hayatına dönecek" dedi.

Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Zöhre Polat, “Korkuyordum ama ameliyat çok kolay geçti. Korkumun yersiz olduğunu anladım. Keşke daha önce buraya başvursaydım. Ağrılarım geçti. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Sağ olsun doktorum ve hastane çalışanları benimle çok iyi ilgilendiler. Böbreğimden çıkarılan taşları görünce gözlerime inanamadım. Çok şükür şu an sağlığım yerinde" şeklinde konuştu.

Böbrek taşından kurtulmak artık çok kolay

Böbrek taşlarının farklı nedenlerle meydana gelebileceğine dikkat çeken Özel Gaziantep Anka Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik, “İdrarda çözülemeyen ve atılamayan kimyasal maddelerin zamanla kristalleşmesi ve birikmesi ile böbrekler ya da idrar yollarının herhangi bir yerinde taş oluşabilir. Gün içerisinde yeterince sıvı almamak, genetik faktörler, yaş ve cinsiyet, az hareket veya hareketsizlik gibi faktörler taş olumunu artıran risk faktörleridir. Ağrı, bulantı, kusma, idrardan kan gelmesi gibi belirtiler böbrek taşına işaret eder. Bu şikayeti olanlar mutlaka bir uzmana başvurmalı. Küçük taşlar müdahale edilmeden düşürülebilirken, belli büyüklük ve sayının üzerindeki taşlara cerrahi müdahale gerekmektedir. Müdahale edilmediği takdirde taşlar bulunduğu böbreğin kaybına neden olabilir. Hastanemiz bu müdahaleleri gerçekleştirebilecek altyapıya sahip. PCNL yöntemi ile hastalarımız hiçbir ağrı çekmeden böbrek taşından kurtulmakta ve günlük hayatına kısa sürede dönmektedir" diye konuştu.