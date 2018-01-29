Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısını geçirmenin yolları

Boğaz ağrısı birçok hastalığın belirtisi olarak meydana gelebilir. Boğazda yanma ve hassasiyet olarak da görülen, katı veya sıvı bir şey yutmakla ağrının arttığı gözlenen bu şikayetin bilinen en sık nedeni enfeksiyondur.

İHA'nın haberine göre; enfeksiyonlara genellikle virüsler sebep olur. Ayrıca genelde çocuklarda görülen suçiçeği veya kızamık gibi virüs hastalıkları da boğaz ağrısına sebep olabilmektedir. Bademcik iltihabı bakteri kaynaklı boğaz ağrılarına yol açtığı gibi sık görülmeyen difteri ve boğmaca gibi bakteri türleri de sebepler arasında sayılabilir. Her bir sebebe karşı farklı çözüm yollarına başvurmak gerekir. Bilindiği üzere virüs hastalıklarına antibiyotik faydalı olmamaktadır.

BOĞAZ AĞRISI NASIL GEÇER? BOĞAZ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

KBB Uzmanı Op. Dr. Gökhan Güvener ile yaptığımız sohbette tedavi yöntemleri hakkında bizleri bilgilendirdi. Boğaz ağrısı nasıl geçer ve boğaz ağrısına ne iyi gelir konularında bilgi veren Güvener, "Virüs enfeksiyonlarının spesifik bir tedavisi yoktur ve antibiyotiklerden etkilenmezler. Bu durumda tedavi semptomların giderilmesine yöneliktir. Dinlenme, bol sıvı alımı, ağrı kesiciler; burun tıkanıklığı, geniz akıntısı gibi ek bulgular varsa buna yönelik tedaviler kullanılabilir. Virüs kökenli enfeksiyonların olağan seyrinde, bağışıklık sisteminin etkisiyle bulgularda hafifleme ve yaklaşık bir haftalık sürede tam düzelme beklenir. Bakteriyel boğaz enfeksiyonları daha nadir görülmelerine rağmen daha ağır seyreden, özellikle çocuklarda komplikasyon oluşturabilecek durumlardır. Bu durumda yine destekleyici tedavinin yanı sıra uygun antibiyotikler de tedavide yer almalıdır" dedi.