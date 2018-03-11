Burun estetiğinde Let Down tekniği ve 3D Crisalix uygulaması

Egesante Tıp Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Op. Dr. Bora Karaali, burun estetiğinde uygulanan Let Down tekniği ile çok daha doğal burunlar elde edildiğini, hastada şişlikle morluğun en aza indiğini ve burnun daha hızlı iyileştiğini söyledi. Hastalar, 3D Crisalix uygulaması ile de ameliyat olmadan önce burnunun nasıl görüneceğini 3 boyutlu olarak izleyebiliyor.
Egesante Tıp Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Op. Dr. Bora Karaali, burun estetiğinde uygulanan Let Down tekniği ve 3D Crisalix uygulamasının avantajlarını anlattı. Op. Dr. Bora Karaali, Let Down tekniği ile daha doğal burunlar elde edilmesi ve burnun daha hızlı iyileşmesi sebebiyle yöntemin son zamanlarda popüler olmaya başladığını belirtti. Merkezde uygulanan 3D Crisalix ile de, hasta ameliyata girmeden önce burnunun nasıl görüneceğini 3 boyutlu olarak izleyebiliyor.
“Burnun doğallığı korunuyor”
Op. Dr. Bora Karaali, Let Down tekniğini şu sözlerle anlattı:
“Let Down tekniği, burun sırtını kırmadan veya törpü yapmadan, direkt aşağı çökerttiğimiz bir tekniktir. Burun sırtının doğallığı, ışıkları ve gölgeleri korunduğu için avantajlı bir yöntemdir. Bu teknikte, kıkırdak ve kemiği burun sırtından değil, iç kısımdan çıkartıp daha sonra burun sırtını içe doğru çökertiyoruz. Böylece burnun doğal yapısını korumuş oluyoruz. Bu yöntemle gereksiz kıkırdak kullanımına da ihtiyaç kalmıyor. Burun doğa halinde kalıyor ve esnekliği korunuyor.”
“Daha hızlı iyileşiyor”
Let Down tekniğinin son dönemlerde popülerleşmeye başladığını kaydeden Op. Dr. Bora Karaali, “Let Down, daha konforlu, daha hızlı iyileşen bir teknik. Burnu kırmaya veya törpü yapmaya gerek kalmıyor. Burnu açmadan kapalı yöntemle ameliyat yapabiliyoruz. Dolayısıyla burunda uyuşukluk olmuyor, ödem çok daha az oluyor ve iyileşme de çok daha hızlı oluyor. Ameliyat sonrası oluşan morluk hastadan hastaya değişmekle birlikte bu teknikle çok daha az morluk oluştuğunu söyleyebiliriz” dedi.
Op. Dr. Bora Karaali, Let Down tekniği ile burnun daha rahat toparlandığını sözlerine ekledi.
“3D Crisalix ile sonuç hastaya sürpriz olmuyor”
Op. Dr. Bora Karaali, 3D Crisalix uygulaması hakkında da şunları söyledi:
“Önce hastanın yüzünü üç boyutlu şekilde tarıyoruz ve hastanın burnunun nasıl görüneceğini gösteriyoruz. Bu yöntemde hastaya bir gözlük takılıyor ve o gözlükle hasta, burnunun kendi yüzünde nasıl duracağını her açıdan görebiliyor. Artık doğallık ön planda. Yüze giden burun yapmak gerekiyor. Eskiden erkeklere bile çok oyuk ve kalkık burunlar yapılıyordu. Ancak o eskilerde kaldı. Artık trend doğallıktan yana. Yüze uyumlu bir burun planladığınızda ve hasta da bunu üç boyutlu şekilde gördüğünde sonuç herkes için daha tatmin edici oluyor. Sonuç da hastaya sürpriz olmuyor.”
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