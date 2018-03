Burun estetiğinde Let Down tekniği ve 3D Crisalix uygulaması

Egesante Tıp Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Op. Dr. Bora Karaali, burun estetiğinde uygulanan Let Down tekniği ile çok daha doğal burunlar elde edildiğini, hastada şişlikle morluğun en aza indiğini ve burnun daha hızlı iyileştiğini söyledi. Hastalar, 3D Crisalix uygulaması ile de ameliyat olmadan önce burnunun nasıl görüneceğini 3 boyutlu olarak izleyebiliyor.

“Burnun doğallığı korunuyor”

Op. Dr. Bora Karaali, Let Down tekniğini şu sözlerle anlattı:

“Let Down tekniği, burun sırtını kırmadan veya törpü yapmadan, direkt aşağı çökerttiğimiz bir tekniktir. Burun sırtının doğallığı, ışıkları ve gölgeleri korunduğu için avantajlı bir yöntemdir. Bu teknikte, kıkırdak ve kemiği burun sırtından değil, iç kısımdan çıkartıp daha sonra burun sırtını içe doğru çökertiyoruz. Böylece burnun doğal yapısını korumuş oluyoruz. Bu yöntemle gereksiz kıkırdak kullanımına da ihtiyaç kalmıyor. Burun doğa halinde kalıyor ve esnekliği korunuyor.”