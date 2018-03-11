HABER

Canan Karatay uyardı: Bu fıstıklardan uzak durun!

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.03.2018 18:57 | Son Güncelleme

Canan Karatay, 'Fıstık yerseniz fıstık gibi olursunuz. Sağlıklı yaşarsınız. Yalnız ithal olmasın' diyerek, Türkiye’ye getirildiği sırada fıstıkların ilaçlandığını söyledi.

Canan Karatay uyardı: Bu fıstıklardan uzak durun!

Prof. Dr. Canan Karatay, rafineri un, şeker ve rafineri tuzun insülini artırdığını söyledi. Karatay, “Bu durum da hücre ve organları bozar. 20 hastalıktan kurtulmanın yolu insülini dengelemektir” dedi.

"EN DOĞAL MEYVE ZEYTİN"

Karatay, “Şeker ve C vitamini aynı anda alındığında yararı değil zararı var. En doğal meyve zeytindir. Ayrıca rafineri değil, kristal kaya tuzu kullanın. Kristal kaya tuzu hayattır. Turp yiyin turp gibi olun” diye konuştu.

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, rafineri un, şeker ve rafineri tuzdan ısrarla kaçınılması gerektiğini söyledi. Karatay, “Yediğimiz bütün şeker, un kan şekerinin ve insülin hormonunun, bunun sonucunda da trigliseridin yükselmesine yol açıyor. Bu durum da hücre ve organları bozuyor. Trigliseridin yükselmesi, 20 türlü hastalığa yol açan hormon üretiyor” dedi.

"İNSÜLİNİ DENGEDE TUT, 20 HASTALIKTAN KURTUL"

Bu hastalıkların başında beyne pıhtı atması, beyin basınç yüksekliği, katarak, kalp, felç, damar tıkanıklığı, kısırlık, adet düzensizliği, sperm azlığı, kanserin geldiğini kaydeden Karatay şunları söyledi: “İnsülininizi dengede tutun, bu hastalıklardan kurtulun. Çünkü bu hastalıkların hiçbiri genetik değil. İlaç eksikliği sonucunda da bu hastalıklar ortaya çıkmıyor. Diyet diye bir şey de yok. ‘Bunu ye mucize, şunu ye mucize.’ Hepsi satışa yönelik. Şekerinizi yükseltmeyin, insülininizi dengede tutun yeter.”

"KÖFTE YAPACAKSANIZ YAĞLI KIYMA KULLANIN"

Rafineri tuz yerine kristal kaya tuzu kullanılmasını öneren Karatay, kristal kaya tuzunun kalbi, kasları, sinir sistemini güçlendirdiğini kaydetti.

Karatay, “İnsan vücudunun iyi çalışması için vücudun 92 elemente ihtiyacı vardır. 84’ü kaya tuzunda mevcuttur. Kaya tuzu hayattır” diye konuştu. Prof. Dr. Canan Karatay, “Köfte yapacaksak, yağsız değil, yağlı hem de bol yağlı kıyma kullanacağız. Peynirimiz ve yoğurdumuz doğal olacak. Kelle paça oldukça önemli. 10-12 yaşındaki çocuklar boyları uzamıyor diye doktora götürülüyor. Doktorlar da küçük yaştaki çocuklara hormon veriyor. Bu çok yanlış. Her şeyi doğal yemeliler” ifadelerini kullandı.

Canan Karatay'dan önce uyarılar sonra türkü ve şiirlerCanan Karatay'dan önce uyarılar sonra türkü ve şiirler

KARATAY'DAN "İTHAL FISTIKTAN UZAK DURUN" UYARISI

En sağlıklı besinin turp olduğunu ifade eden Karatay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Turp yersek turp gibi oluruz. Neden, toprakta büyüdüğü için. Havuç da toprakta büyüyor, o da çok sağlıklı. Çünkü toprakta kaya tuzu var. Fıstık yerseniz fıstık gibi olursunuz. Sağlıklı yaşarsınız. Yalnız ithal olmasın. Türkiye’ye getirildiği sırada ilaçlanıyor ve bu ilaçlar sağlık açısından çok tehlikeli. Fıstık kilo aldırır diye korkmayın. Aksine insülini düşürür. Fındık, fıstık, badem ve ceviz güzelleştirir, dinçleştirir. İthal kuru baklagilleri tüketmeyin, onlar GDO’lu.”

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Canan Karatay fıstık ithal fıstık

En Çok Okunan Haberler

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Galatasaray 2 - 1 Atiker Konyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Galatasaray 2 - 1 Atiker Konyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Ercan Yazgan'ın oğlu konuştu: Başka çocuğu yok

Ercan Yazgan'ın oğlu konuştu: Başka çocuğu yok

Düşen uçakta kimler vardı? Melike Kuvvet ismi Türkiye'yi yasa boğdu

Düşen uçakta kimler vardı? Melike Kuvvet ismi Türkiye'yi yasa boğdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dilini koparırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dilini koparırız

İlginizi Çekebilir

Kuş ve domuz gribinden sonra yeni salgın! 300 milyon kişi ölebilir

Kuş ve domuz gribinden sonra yeni salgın! 300 milyon kişi ölebilir

Böbrek taşı riskine karşı 7 önlem!

Böbrek taşı riskine karşı 7 önlem!

Ateş sayesinde hastalıklar önceden belirlenebilir!

Ateş sayesinde hastalıklar önceden belirlenebilir!

Yeni doğan bebeklerde işitme kaybına dikkat

Yeni doğan bebeklerde işitme kaybına dikkat

Ağız kokusunu önlemenin yolları!

Ağız kokusunu önlemenin yolları!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mersin’de ’gezici kalp sağlığı tarama aracı’ nisan ayında hizmete giriyor

Mersin’de ’gezici kalp sağlığı tarama aracı’ nisan ayında hizmete giriyor

Bel ağrılarının sadece yüzde 8’i bel fıtığı

Bel ağrılarının sadece yüzde 8’i bel fıtığı

Burun estetiğinde Let Down tekniği ve 3D Crisalix uygulaması

Burun estetiğinde Let Down tekniği ve 3D Crisalix uygulaması

Kadına şiddetin engellenmesinde çocuk eğitimi önemli

Kadına şiddetin engellenmesinde çocuk eğitimi önemli

Uşak’ta Dünya Böbrek Günü etkinlikleri

Uşak’ta Dünya Böbrek Günü etkinlikleri

Dünyada her 10 kişiden biri böbrek hastası

Dünyada her 10 kişiden biri böbrek hastası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.