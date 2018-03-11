Canan Karatay uyardı: Bu fıstıklardan uzak durun!

Prof. Dr. Canan Karatay, rafineri un, şeker ve rafineri tuzun insülini artırdığını söyledi. Karatay, “Bu durum da hücre ve organları bozar. 20 hastalıktan kurtulmanın yolu insülini dengelemektir” dedi.

"EN DOĞAL MEYVE ZEYTİN"



Karatay, “Şeker ve C vitamini aynı anda alındığında yararı değil zararı var. En doğal meyve zeytindir. Ayrıca rafineri değil, kristal kaya tuzu kullanın. Kristal kaya tuzu hayattır. Turp yiyin turp gibi olun” diye konuştu.

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, rafineri un, şeker ve rafineri tuzdan ısrarla kaçınılması gerektiğini söyledi. Karatay, “Yediğimiz bütün şeker, un kan şekerinin ve insülin hormonunun, bunun sonucunda da trigliseridin yükselmesine yol açıyor. Bu durum da hücre ve organları bozuyor. Trigliseridin yükselmesi, 20 türlü hastalığa yol açan hormon üretiyor” dedi.

"İNSÜLİNİ DENGEDE TUT, 20 HASTALIKTAN KURTUL"



Bu hastalıkların başında beyne pıhtı atması, beyin basınç yüksekliği, katarak, kalp, felç, damar tıkanıklığı, kısırlık, adet düzensizliği, sperm azlığı, kanserin geldiğini kaydeden Karatay şunları söyledi: “İnsülininizi dengede tutun, bu hastalıklardan kurtulun. Çünkü bu hastalıkların hiçbiri genetik değil. İlaç eksikliği sonucunda da bu hastalıklar ortaya çıkmıyor. Diyet diye bir şey de yok. ‘Bunu ye mucize, şunu ye mucize.’ Hepsi satışa yönelik. Şekerinizi yükseltmeyin, insülininizi dengede tutun yeter.”