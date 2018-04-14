“Diyette kısa planlar yapmak başarıya götürüyor”

Uzman Diyetisyen Gamze Gültekin, diyet yapanlara hüsran yaşamamaları için uzun vadeli kocaman, korkutucu hedefler yerine, kolay ulaşılabilir kısa planlar yapmaları önerisinde bulundu.
Uzman diyetisyen Gamze Gültekin, fazla kilolarından kurtulmak isteyen pek çok kişi için başlaması bir, bitirmesi bin dert olan diyet programlarında başarının “doğru hedef”te saklı olduğunu söyledi. Hüsran yaşamamaları için diyet yapacaklara uzun vadeli kocaman, korkutucu hedefler yerine, kolay ulaşılabilir kısa planlar yapmalarını öneren Gültekin, “Yani böl ve yönet. Hedefe ulaş ve tekrar plan yap. Böylelikle motivasyonunuz da sağlam kalır” dedi.
Yaza hazırlık
İzmir Kent Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Gültekin yavaş yavaş kendisini hissettirmeye başlayan baharla birlikte geleneksel “yaza hazırlık” programlarının gündeme geleceğini hatırlattı. Hemen, hızlı kilo verme adına yanlış yapmak yerine herkesin ideal kilo ve sürekliliği olan egzersiz programlarıyla sağlıklarına yatırım yapması gerektiğini belirten Gültekin şöyle konuştu:
“Daima bir yerlere, bir şeylere yetişme telaşımız var, ‘önümüz yaz’, ‘üç ay sonra düğün var’, ‘haftaya incecik olmam lazım’, ‘o elbisenin içine girmeliyim’, ‘iş yerindeki sunumda iyi görünmeliyim’, ‘bu pazartesi o pazartesi’ gibi sözler hepimize ne kadar tanıdık geliyor değil mi? Ya söylüyor ya da duyuyoruz bunları. Kendimizi hep bir kısıtlı sürenin içine hapsediyoruz ve büyük resmi görmüyoruz. Aslında hayat çok da zaman sınırlaması yapmamamız gerektiğini gösteren kanıtlarla dolu olduğu halde. Sağlıklı ve ideal kiloda olmak -en düşükte değil, idealde- egzersiz yapmak, kendimize yapabileceğimiz en iyi sağlık yatırımı ama sanki daha ‘iyi’ daha ‘güzel’ daha ‘ince’ olalım diye bazı incelikleri atlayıp kendimize daha çok zarar veriyoruz. Çoğu kez de, kendimize, çok büyük bir hedef kilo seçip daha yolun yarısına gelmeden pes ediveriyoruz. Bu noktada galiba gerçekte ‘ne’ istediğimize karar verip sakin ama kararlı ilerlemek gerekiyor.”
“Ertelemek hayatı ertelemektir”
Bunları yapabilmenin, bu motivasyonu canlı tutabilmenin yolları olduğunu belirten Gültekin “böl ve yönet” formülünü önerdi. Diyet yapacaklara, “uzun vadeli kocaman, korkutucu hedefler yerine, kolay ulaşılabilir kısa planlar yap. Hedefe ulaş ve tekrar plan yap” diyen Gültekin diyet önerilerini şöyle sıraladı:
“Sakin ol: ‘acele etme kararını’ gözden geçir. Bazen yavaşlamak, durmak ve düşünmek en iyi hızdır. Tesbit et: sorun gerçekten ne? Bir doktor muayenesi gerekiyor mu? (çoğu durumda gereklidir). Vücudumda neler oluyor, ne yanlış gidiyor da ben kilo aldım / alıyorum? Uzmana danış: diyetisyenin seni yönlendirmesine, sana beslenmeyi öğretmesine izin ver. Çünkü ancak esnek şekilde öğrendiğinde uzun süre koruyabilirsin. Hayatına biraz hareket kat: egzersize hemen başla, enerjini yükselt. Koru: dengeni, enerjini, kilonu, motivasyonunu, sağlığını, planını koru! Sağlıklı beslenme sağlıklı bir hayatın anahtarı, unutma! Bugün başla: ertelemenin hayatı ertelemek olduğunu hep hatırla.”
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