Geçmeyen ağrılar huzursuz bacak sendromunun habercisi olabilir

İSTANBUL, (DHA)- Uyanıklıkta ve özellikle istirahat sırasında, bacaklarınızda ve ayaklarınızda tarif etmekte zorlandığınız anormal hisler, bu hislere bağlı oluşan hareket etme ihtiyacı nedeniyle uykuya dalma ya da uykuyu sürdürme zorluğu çekenleri, Uzman Dr. Aslı Şentürk uyardı. Şentürk, “Bu belirtiler huzursuz bacak sendromunun habercisi olabilir” dedi ve huzursuz bacak sendromu ile ilgili merak edilenler hakkında bilgi verdi.

Huzursuz bacak sendromunun yaşla birlikte sıklığının arttığı bilinen ve son yıllarda çocukluk çağında da görülen bir hastalık olduğuna değinen Şentürk, “Çok iyi bilinen bir hastalık olmaması ve çocukların klasik huzursuz bacaklar şikayetlerini tarif edememeleri nedeni ile tanı koyulamamakta bazen yanlış olarak dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı almaktadır” dedi.

HUZURSUZ BACAK SENDROMUNUN BELİRTİLERİ

Hastaların ne hissettiklerini tarif etmekte oldukça zorlandığını söyleyen Uzman Dr. Aslı Şentürk, “ Huzursuzluk, iğnelenme, elektriklenme, çekilme, yanma, karıncalanma, zonklama, ağrı gibi birçok ifade kullanırlar. Bu hislere bağlı olan hareket etme ihtiyacının hareket ile azalması ya da ortadan kaybolması tipik bir bulgudur. Şikayetler, özellikle akşam saatleri ya da geceleri belirgindir” diye konuştu.