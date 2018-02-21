Hayırseverlerden devlet hastanesine destek

Balıkesir Devlet Hastanesinde hayırseverlerin katkıları ile yeni açılan Çocuk ayaktan tedavi ünitesi ile yeniden düzenlenerek modernize edilen palyatif bakım uğraş odası hizmete açıldı.

Hastalara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ismini açıklanması istemeyen iki hayırseverin katkılarıyla yeni açılan Çocuk ayaktan tedavi ünitesi ile yeniden düzenlenerek daha kullanışlı bir hale getirilen palyatif uğraş odası hizmete açıldı. Çocuk ayaktan tedavi ünitesi ile ilgili bilgiler veren Balıkesir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr.İlyas Yıldıran “Çocukları için açtığımız ayaktan tedavi ünitesi hem polikliniğe yakın olması hekimin anlık uygulayacağı kısa tedaviler için hem kolaylık hemde hastalırın acili meşgul etmemesi ve hastada bir şey olduğunda hekimin hemen yanında ve gözetiminde olması bir rahatlık sağlayacak. Bu şekilde faydalı olabileceğini düşünerek böyle bir ünite düzenledik. Burada ki malzemeleri adını açıklanmasını istemeyen bir bağışcımız karşıladı sağ olsunlar böyle hayır sever insanlarımız var. Dolayısıyla onlara teşekkür ediyoruz”dedi.

Palyatif Bakım birimi sorunlu hemşiresi Gülcan Kıtay ise yenilenen palyatif bakım uğraş odasıyla çok daha iyi hizmet vermeyi amaçladıklarını ifade ederek “Burada 3 yıldan bu yana hizmet vermekteyiz. Terminal dönem hastaların son zamanlarında hastaların daha iyi bir yaşam standardına yaklaşmaları için bunları hastalara kazandırmak ve bu arada hasta yakınlarının da hastalarına nasıl bakılacağını verdiğimiz eğitimlerle öğretiyoruz. Yaşamına yıllar katmak değil, yıllarına yaşam katmak diye bunu özetleyebiliriz. Yenilenen meşguliyet odamızda daha önce bu kadar imkanlarımız yoktu sadece bir kaç koltuktan ibaretti. Şimdi daha güzel oldu bir hasta yakınımızın yardımıyla yeniden düzenlenerek yenilendi ve bu hale getirdik. Şuan da burada burada 10 hastamız var, 9 hemşiremiz, 1 psikoloğumuz, fizyoterapistimizle hastalarımıza hizmet veriyoruz. Aynı zamanda eğitimlerimiz oluyor hasta yakınlarına yönelik. Amacımız eğitim verip evdeki hayatlarını daha kolaylaştırmak”şeklinde konuştu.