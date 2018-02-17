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Kahta’da kan ve kök hücre bağışı kampanyasına yoğun ilgi

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.02.2018 17:36 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta İlçe Devlet Hastanesi ve Türk Kızılay’ının ortaklaşa gerçekleştirdikleri kan ve kök hücresi bağışı kampanyası ilgi gördü.Kahta ilçesinde Kaymakamlık binası önünde Kahta Devlet Hastanesi ve Türk Kızılay’ın ortaklaşa düzenlediği kan ve kök hücresi bağışı kampanyasına vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.Kampanya hakkında konuşan Kahta Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Betül Sertel, “Kahta Devlet Hastanesi olarak Kızılay ile birlikte düzenlediğimiz kan ve kök hücre bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Kahta’da kan ve kök hücre bağışı kampanyasına yoğun ilgi

Adıyaman’ın Kahta İlçe Devlet Hastanesi ve Türk Kızılay’ının ortaklaşa gerçekleştirdikleri kan ve kök hücresi bağışı kampanyası ilgi gördü.
Kahta ilçesinde Kaymakamlık binası önünde Kahta Devlet Hastanesi ve Türk Kızılay’ın ortaklaşa düzenlediği kan ve kök hücresi bağışı kampanyasına vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.
Kampanya hakkında konuşan Kahta Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Betül Sertel, “Kahta Devlet Hastanesi olarak Kızılay ile birlikte düzenlediğimiz kan ve kök hücre bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Katılımın çok olması bizi oldukça memnun etti. Biz kurum olarak personelimizle beraber bu kampanyaya destek veriyoruz. Özellikle de Kahta Kaymakamlığı, Kahta Belediyesi, Kahta Gençlik Merkezi ve diğer tüm kurumlar bize destek olmak için burada bulunuyor. Hem gönüllü olarak çalışıyorlar hem de kan bağışında bulundular. Kampanyamıza gösterdikleri ilgiden dolayı Kahta halkına çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Kan ve kök hücre kampanyasına katılan vatandaşlar ise, kampanyaya destek olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdiler.

Kahta’da kan ve kök hücre bağışı kampanyasına yoğun ilgi

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