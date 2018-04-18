Kemiklerim güçlensin derken bu yanlışlara düşmeyin

Acıbadem Kadıköy Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet
İşyar “Kemik yapısını güçlendirmek ve kemik sağlığını korumak için vücudun ihtiyaç
duyduğu vitamin ve mineralleri düzenli olarak almak, düzenli bir egzersiz programıyla
kemikleri ve kasları çalıştırmak çok önemli” diyor. Ancak kemiklerimizi güçlendirelim derken bazı yanlışlara düşebiliyoruz. Doç. Dr. Mehmet İşyar, kaçınmamız gereken 5 yanlışı Mynet okurları için anlattı; önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
“Zaten hep ayaktayım” deyip egzersiz yapmamak
Özellikle ev hanımları kendilerine egzersiz önerildiğinde “evin içinde hiç oturmuyorum sürekli ayaktayım” dese de, sürekli ayakta olup bir şeyler yapmak egzersiz yapmak anlamına gelmiyor. Kemik yoğunluğunu artırmak ve kemiklerimizi güçlendirmek için mutlaka egzersiz yapmak, sadece yürümekle yetinmemek gerekiyor. Düzenli egzersiz yapılmadığında kemiklerimiz üzerindeki baskıyı azalıyor ve bu durum kemiklerimizin daha güçsüz olmasına neden oluyor. Bu konudaki en değerli egzersiz tipi ise ağırlık antrenmanı. Çünkü ağırlık antrenmanları kasları geliştiriyor, kemiklerimiz baskıya maruz kaldığı için güçlenip yoğunluğu artıyor.
Ispanağı kalsiyumdan zengin gıdalarla tüketmek
Mevsiminde tüketilen ıspanak, turp gibi sebzelerin sağlığa faydası tartışılmaz. Üstelik
ıspanağın içinde yüksek miktarda bulunan K vitamini, kemiklerin kalsiyum ihtiyacını gideriyor.
Ancak ıspanak ve turp gibi sebzeleri kalsiyum bakımından zengin gıdalarla birlikte
tükettiğinizde kalsiyum emilimi azalıyor.
Kilo almanın kemikleri güçlendirdiğini sanmak
Aşırı zayıf olmanın kemik yoğunluğunu azalttığı biliniyor ancak aşırı kilo da kemik kalitesini olumsuz etkiliyor. Hastalıklara davetiye çıkaran aşırı kilo, kas iskelet sistemine de zarar veriyor. Kemiklerimiz vücut ağırlığını taşıdığı için kilomuzla yakından ilişkili. Bu nedenle kilo konusunda uçlarda olmamak, dengeyi bulmak gerekiyor.
Proteine yüklenmek
Yetersiz protein alınması kas gücü ve kitlesinde azalmaya, düşme ve kırık riskinin artmasına yol açıyor. Proteini yüksek besinleri aşırı tüketmek ise idrarla kalsiyum atılımını artırarak kemiklerden kalsiyum kaybına neden oluyor. Her gün kilo başına 1 gram protein almak yeterli.
Kemik suyu, paça çorbasına ağırlık vermek
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet İşyar “Özellikle kırık vakalarından
sonra hastalardan kırığın hızlı iyileşmesi için kemik suyu, paça çorbasının faydalı olup
olmadığı şeklindeki soruları çok sık duyarız. Paça çorbası ile ilgili literatür çalışması
bulunmamaktadır. Ancak kemik suyunun içerisinde kollajen gibi kemik için gerekli olan
proteinler ve kalsiyum bulunmaktadır. Kalsiyum ve proteinlerin kemik sağlığı için önemi
bilimsel bir gerçek olup bununla ilgili çok fazla literatür bulunmaktadır. Ancak kemik suyunda kalsiyum, proteinin yanı sıra çok fazla hayvansal kaynaklı yağ (kolesterol) ve kalori bulunmasından dolayı hastalarımız abarttığı zaman şişmanlamış olarak karşımıza gelmektedir” diyor.
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