HABER

Kemiklerim güçlensin derken bu yanlışlara düşmeyin

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.04.2018 17:29 | Son Güncelleme

Kemiklerimiz sayesinde dik duruyor, yürüyor ve hareket ediyoruz. Kemiklerin sağlıklı ve güçlü olması tüm vücut için önem taşıyor. Bu nedenle kemik yapımızı sağlam tutmamız şart.

Kemiklerim güçlensin derken bu yanlışlara düşmeyin

Acıbadem Kadıköy Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet
İşyar “Kemik yapısını güçlendirmek ve kemik sağlığını korumak için vücudun ihtiyaç
duyduğu vitamin ve mineralleri düzenli olarak almak, düzenli bir egzersiz programıyla
kemikleri ve kasları çalıştırmak çok önemli” diyor. Ancak kemiklerimizi güçlendirelim derken bazı yanlışlara düşebiliyoruz. Doç. Dr. Mehmet İşyar, kaçınmamız gereken 5 yanlışı Mynet okurları için anlattı; önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

“Zaten hep ayaktayım” deyip egzersiz yapmamak

Özellikle ev hanımları kendilerine egzersiz önerildiğinde “evin içinde hiç oturmuyorum sürekli ayaktayım” dese de, sürekli ayakta olup bir şeyler yapmak egzersiz yapmak anlamına gelmiyor. Kemik yoğunluğunu artırmak ve kemiklerimizi güçlendirmek için mutlaka egzersiz yapmak, sadece yürümekle yetinmemek gerekiyor. Düzenli egzersiz yapılmadığında kemiklerimiz üzerindeki baskıyı azalıyor ve bu durum kemiklerimizin daha güçsüz olmasına neden oluyor. Bu konudaki en değerli egzersiz tipi ise ağırlık antrenmanı. Çünkü ağırlık antrenmanları kasları geliştiriyor, kemiklerimiz baskıya maruz kaldığı için güçlenip yoğunluğu artıyor.

Ispanağı kalsiyumdan zengin gıdalarla tüketmek

Mevsiminde tüketilen ıspanak, turp gibi sebzelerin sağlığa faydası tartışılmaz. Üstelik
ıspanağın içinde yüksek miktarda bulunan K vitamini, kemiklerin kalsiyum ihtiyacını gideriyor.

Ancak ıspanak ve turp gibi sebzeleri kalsiyum bakımından zengin gıdalarla birlikte
tükettiğinizde kalsiyum emilimi azalıyor.

Kilo almanın kemikleri güçlendirdiğini sanmak

Aşırı zayıf olmanın kemik yoğunluğunu azalttığı biliniyor ancak aşırı kilo da kemik kalitesini olumsuz etkiliyor. Hastalıklara davetiye çıkaran aşırı kilo, kas iskelet sistemine de zarar veriyor. Kemiklerimiz vücut ağırlığını taşıdığı için kilomuzla yakından ilişkili. Bu nedenle kilo konusunda uçlarda olmamak, dengeyi bulmak gerekiyor.

Proteine yüklenmek

Yetersiz protein alınması kas gücü ve kitlesinde azalmaya, düşme ve kırık riskinin artmasına yol açıyor. Proteini yüksek besinleri aşırı tüketmek ise idrarla kalsiyum atılımını artırarak kemiklerden kalsiyum kaybına neden oluyor. Her gün kilo başına 1 gram protein almak yeterli.

Kemik suyu, paça çorbasına ağırlık vermek

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet İşyar “Özellikle kırık vakalarından
sonra hastalardan kırığın hızlı iyileşmesi için kemik suyu, paça çorbasının faydalı olup
olmadığı şeklindeki soruları çok sık duyarız. Paça çorbası ile ilgili literatür çalışması
bulunmamaktadır. Ancak kemik suyunun içerisinde kollajen gibi kemik için gerekli olan
proteinler ve kalsiyum bulunmaktadır. Kalsiyum ve proteinlerin kemik sağlığı için önemi
bilimsel bir gerçek olup bununla ilgili çok fazla literatür bulunmaktadır. Ancak kemik suyunda kalsiyum, proteinin yanı sıra çok fazla hayvansal kaynaklı yağ (kolesterol) ve kalori bulunmasından dolayı hastalarımız abarttığı zaman şişmanlamış olarak karşımıza gelmektedir” diyor.

Erken seçim kararı sonrası flaş açıklama: Aday olmayacağımErken seçim kararı sonrası flaş açıklama: Aday olmayacağım
Sokak sokak dolaşıp herkese rezil etti!Sokak sokak dolaşıp herkese rezil etti!
Abdulkadir Selvi'den FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili bomba yazıAbdulkadir Selvi'den FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili bomba yazı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kemik sağlığı güncel burç yorumları Mehmet İsyar

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

İlginizi Çekebilir

Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı

Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı

Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...

Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...

Dünyada bir ilki gerçekleştirdi! Kanada'daki Türk bilim insanının çığır açan icadı!

Dünyada bir ilki gerçekleştirdi! Kanada'daki Türk bilim insanının çığır açan icadı!

Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor

Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor

Öyle bir kanser gerçeği ortaya çıktı ki...

Öyle bir kanser gerçeği ortaya çıktı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bademin 9 önemli faydası

Bademin 9 önemli faydası

'Kemiklerim güçlensin' derken bu 5 yanlışa düşmeyin!

'Kemiklerim güçlensin' derken bu 5 yanlışa düşmeyin!

"İlaç gibi yutulan kapsül robotlar ile biyopsi yapılabilecek"

"İlaç gibi yutulan kapsül robotlar ile biyopsi yapılabilecek"

Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı

Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı

Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...

Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...

Dünyada bir ilki gerçekleştirdi! Kanada'daki Türk bilim insanının çığır açan icadı!

Dünyada bir ilki gerçekleştirdi! Kanada'daki Türk bilim insanının çığır açan icadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.