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“Ne zararı olabilir ki?” demeyin! Bitki çayları ile ilgili 8 önemli uyarı!

SAĞLIK HABERLERİ | 23.01.2018 17:14 | Son Güncelleme 1 saat önce

Halk arasında çoğunlukla ‘doğal ve şifa verici’ olarak bilinen, herhangi bir yan etkisi veya risk faktörleri çok da bilinmeyen bitki çayları bazı durumlarda tehlikeli de olabiliyor. Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili bitki çaylarıyla ilgili önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

“Ne zararı olabilir ki?” demeyin! Bitki çayları ile ilgili 8 önemli uyarı!

Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili “Özellikle kış aylarında bağışıklığı desteklemek, vücut direncini artırmak veya metabolik hızı yükseltmek için insanlar aktarlara giderek bitki çayları veya poşet bitki çayları alıyorlar. Ancak ‘bitki çayları ‘çok masum’ gibi düşünülerek, insanlar kendilerinde var olan bazı hastalıklara bakmadan tüketebiliyorlar ya da bu hastalıkların farkında bile olmadıklarından, şifa zannederek bol bol içebiliyorlar. Oysa ekinezyadan zencefile, yeşil çaydan adaçayına dek birçok bitki çayı; bazı durumlarda tehlikeli olabiliyor da. Bu yüzden sağlığa fayda yerine zarar vermemek için bitki çayı kullanımına dikkat edilmelidir” diyor.

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beslenme diyet bitki çayı Fitoterapi Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili

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