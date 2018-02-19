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Obez kadın kendisini boşayan eşinden öyle bir intikam aldı ki...

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.02.2018 11:02 | Son Güncelleme

Bursa’da 130 kiloya çıktığı için eşi tarafından boşanan obez kadın azmedip 78 kiloya düştü.

Bursa’da 130 kiloya çıktığı için eşi tarafından boşanan obez kadın azmedip 78 kiloya düştü. Genç kadının ilk işi, fit hayata döndükten sonra yeniden evlenmek isteyen kocasını reddetmek oldu.
Bursa’da her biri 100 kilonun üstünde olan ve mide ameliyatı sonrası incecik bedene kavuşan 60 kişi sosyal medyada buluşup bir araya gelerek kutlama yaptı. Onlarca kilo veren eski obezler sağlıklı bir hayat yaşamanın keyfini çıkardı. Eski kıyafetlerine ve fotoğraflarına bakarak sağlıklı ve fit vücudun mutluluğunu yaşayan 60 eski obez hastası eski pantolon ve etekleriyle yan yana poz verdi.

Kendisini boşayan kocasından zayıflayınca intikam aldı
Eski obezite hastalarının buluştuğu partiye katılan Betül Doğru, 130 kilo olduğu dönemde eşinin kendisini boşadığını söyledi. Doğru,"Ben 130 kiloydum mide küçültme ameliyatı oldum şimdi 78 kiloyum. Eşimden kilo yüzünden ayrıldım, kilomu çok sorun ediyordu. Şimdi 78 kiloya düştüm barışmak istiyor. Tabi ben düşünmüyorum" dedi.
143 kilodan 68 kiloya düşen Mine Evrenos, "Kilolarımdan çok rahatsızlık duyuyordum. Mide küçültme ameliyatı olarak sağlıklı bir bedene kavuştum" dedi.
Ameliyatın ardından 157 kilodan 78 kiloya düşen Raşit Eker, "Ben 70 beden pantolon giyiyordum. Şu anda medium bedenim spor sayesinde hiç bir sarkma olmadı. Obez yaşamanın zorluklarını biliyorum" şeklinde konuştu.
180 kilo ile ameliyat masasına yattığını söyleyen Serkan Kara, "Şuan 75 kiloyum kendimi çok sağlıklı hissediyorum. İyi ki bu kararı vermişim her ameliyatta olduğu gibi bu ameliyatın riskini bilerek masaya yattım" dedi.
Organizasyonu düzenleyen Murat Göztepe, "Burada 60 kişi bir araya geldik. 60 arkadaş ortalama 50 şer kilodan 3 ton kilodan kurtulduk. Bende 197 kilo ile operasyon geçirdim. Şuan 110 kiloyum" diye konuştu.

Obez kadın kendisini boşayan eşinden öyle bir intikam aldı ki...

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Obez kadın kendisini boşayan eşinden öyle bir intikam aldı ki...

Obez kadın kendisini boşayan eşinden öyle bir intikam aldı ki...
2 / 14

Obez kadın kendisini boşayan eşinden öyle bir intikam aldı ki...

Obez kadın kendisini boşayan eşinden öyle bir intikam aldı ki...
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Obez kadın kendisini boşayan eşinden öyle bir intikam aldı ki...

Obez kadın kendisini boşayan eşinden öyle bir intikam aldı ki...
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Obez kadın kendisini boşayan eşinden öyle bir intikam aldı ki...

Obez kadın kendisini boşayan eşinden öyle bir intikam aldı ki...
5 / 14

Obez kadın kendisini boşayan eşinden öyle bir intikam aldı ki...

Obez kadın kendisini boşayan eşinden öyle bir intikam aldı ki...
6 / 14

Obez kadın kendisini boşayan eşinden öyle bir intikam aldı ki...

Obez kadın kendisini boşayan eşinden öyle bir intikam aldı ki...
7 / 14

Obez kadın kendisini boşayan eşinden öyle bir intikam aldı ki...

Obez kadın kendisini boşayan eşinden öyle bir intikam aldı ki...
8 / 14

Obez kadın kendisini boşayan eşinden öyle bir intikam aldı ki...

Obez kadın kendisini boşayan eşinden öyle bir intikam aldı ki...
9 / 14

Obez kadın kendisini boşayan eşinden öyle bir intikam aldı ki...

Obez kadın kendisini boşayan eşinden öyle bir intikam aldı ki...
10 / 14

Obez kadın kendisini boşayan eşinden öyle bir intikam aldı ki...

Obez kadın kendisini boşayan eşinden öyle bir intikam aldı ki...
11 / 14

Obez kadın kendisini boşayan eşinden öyle bir intikam aldı ki...

Obez kadın kendisini boşayan eşinden öyle bir intikam aldı ki...
12 / 14

Obez kadın kendisini boşayan eşinden öyle bir intikam aldı ki...

Obez kadın kendisini boşayan eşinden öyle bir intikam aldı ki...
13 / 14

Obez kadın kendisini boşayan eşinden öyle bir intikam aldı ki...

Obez kadın kendisini boşayan eşinden öyle bir intikam aldı ki...
14 / 14

Obez kadın kendisini boşayan eşinden öyle bir intikam aldı ki...

Obez kadın kendisini boşayan eşinden öyle bir intikam aldı ki...
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