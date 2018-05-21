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Obeziteye karşı pedal çevirdiler

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.05.2018 13:51 | Son Güncelleme

ANKARA'da Uğur Okulları'nın öğretmenleri ve öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı nedeniyle sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek ve öğrencileri obeziteye karşı bilinçlendirmek için pedal çevirdi.

Obeziteye karşı pedal çevirdiler

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da Uğur Okulları'nın öğretmenleri ve öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı nedeniyle sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek ve öğrencileri obeziteye karşı bilinçlendirmek için pedal çevirdi.

Beslenme alışkanlıklarındaki değişim, azalan fiziksel aktiviteler gibi birçok farklı etken nedeniyle ortaya çıkan obeziteye dikkat çekmek ve sağlıklı yaşamın önemini belirtmek amacıyla Uğur Okulları, Ankara Eymir Gölü’nde “Obezite için Eymir Gölünde Pedal Çeviriyoruz” temalı bisiklet turu düzenledi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı çerçevesinde, Uğur Okulları Batıkent Kampüsü, Balgat Kampüsü ve Yaşamkent Kampüsü ile gerçekleştirilen etkinliğe, Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcıları Nil Çiçek ve Adil Kurt, Uğur Okulları Spor Bölüm Başkanı Canset Artan, Bisiklet Federasyonu Ankara İl Temsilcisi Kemal Ağvaz, Ankara Bisiklet Federasyonu Antrenörü Özcan Taykurt, Eski Milli Sporcu Nuri Kahraman, Uğur Okulları öğretmenleri ve 400’den fazla öğrenci katıldı.

‘FARKLI TEMALARLA GELENEKSEL HALE GETİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ’

Etkinliğe katılım gösteren Uğur Okulları Spor Bölüm Başkanı Canset Artan, obeziteye yönelik farkındalık yaratırken sağlık konusundaki bilinç düzeyini yükselten bilgilerle öğrencileri aydınlatarak sporun önemini vurguladıklarını söyledi. Artan, “Bugün burada Ankara kampüslerimiz ile birlikte sporun yaşamımızdaki önemini benimsetebilmek ve obeziteye karşı öğrencilerimizi bilinçlendirmek amacıyla bir bisiklet organizasyonu gerçekleştirdik. 400 tane öğrencimizle buradayız. Pedal çevireceğiz. Güzel bir organizasyon olmasını ümit ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bu organizasyonumuzu farklı temalarla geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz” dedi.

‘OKULUM ADINA ÇOK MUTLUYUM’

10’uncu sınıfı öğrencisi Duru Gökmen ise, şunları söyledi: “Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kapsamında Ankara Uğur Okulları’nın düzenlediği, obeziteye karşı pedal çevirmek için burada bulunuyoruz. Uğur Okulları’na teşekkür ediyorum. Sporcu gençler olarak ve okulum adına çok mutluyum. Sporcu bireyler yetiştirmek için çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum.”

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)

Obeziteye karşı pedal çevirdilerObeziteye karşı pedal çevirdilerObeziteye karşı pedal çevirdiler

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