Pankreas’a

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroentoloji Servisi Pankreas Hastalarına endoskopi ile ağrısız cerrahisiz ve yatış olmadan stent ile tedaviye başladı.

Mide ile pankreas arasına minihortumlar (stentler) takılarak cerrahisizve ağrısız bir yöntemle pankreastaki kisti boşaltılıyor. Henüz yeni başlamış olan bu yöntem, altı hastaya uyuglandı ve stenti çıkarılan ve kontrolü yapılan hastaların sağlık durumları oldukça iyi olduğu gözlemlendi.

Gastroentoloji Servisi Uzmanı ve Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Erkan Çağlar, “Hastanemizde son altı ayda kistogastrostomi işlemi yapmaktayız, kistogastrostomi pankreasıniltihaplanması durumunda midenin arkasındaki kısımda bazen içi sıvı dolu kistler oluşmakta, bu kistler hastalarda bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi şikâyetlere neden olmaktadır. Bazıları enfekte olur ve vücuda yayılarak zarar verme riski oluşturur. Bu kistlerin alınması gerekmektedir, daha önce bu girişimsel radyologlar tarafından ciltten girilerek yada cerrahi yöntemle yapılmaktaydı. Son 6 aydır merkezimizde, endosonografi dediğimiz ucunda ultrason cihazı bulunan, endoskopik aletle mideye girdikten sonra kistin içeresine iğne ile giriyoruz, girdikten sonra stent dediğimiz mide ile kistin arasına küçük hortumlar yerleştiriyoruz, bunlar kistin boşaltılmasını sağlıyor. 3 - 6 ay arasında hortumlar alınmaktadır. Bu süreç içerinde hastanın hastanede yatışı gerekmiyor hastanın günlük aktivitesinde bir kısıtlama olmuyor, yeme ve içmede kısıtlama olmuyor, kistin boşalma durumuna göre değerlendiriyor ve stenti çıkarıyoruz. Hasta hayatına devam ediyor herhangi bir ağrı sızı yada şikâyeti bulunmuyor. Kistogastrostomi işlemi böyle özetleyebiliriz” dedi ve bu çalışmalarda imkân ve desteklerini esirgemeyen hastane yönetimine de çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroentoloji Servisine sevk olan ilk pankreas hastası Şamil Polat da, Doç. Dr. Erkan Çağlar ve Uzm. Dr. Serkan Doğan’ın endoskopi ile tedavi teklifini kabul ederek tedaviye başladığını söyleyerek, “Bana stentler taktılar, kisti bitirdiler ve stentleri çıkardılar, Allah onlardan razı olsun bu doktorlar beni kurtardı sağlığım gayet yerinde bugün son kontrole geldim. Hastanenin personeline, hemşiresine, doktorlarına ve yönetimine çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.