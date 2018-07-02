Prostat kanseri ile ilgili bilinen yanlışlar

İşte nereden ve kimden çıktığı bilinmese de halk arasında fazlaca yaygın olan prostat kanseri ile ilgili doğru sanılan yanlışlar...

Prostat kanserinde doğru sanılan 10 yanlış

1 / 13 Prostat kanseri, ülkemizde hala üzerinde konuşulmakta çekinilen konular arasında yer alıyor. Gerek bu yaklaşım, gerekse internetten edinilen yanlış bilgiler dolayısıyla hekime geç başvurulduğu için ne yazık ki tanıda geç kalınabiliyor. Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Tıbbi Direktörü ve Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yencilek, erkeklerde görülen kanserler arasına ikinci sırada yer yer alan prostat kanseri ile ilgili doğru bilinen yanlışları sıraladı.

2 / 13 YANLIŞ: ÇOK SIK İDRARA ÇIKAN BİRİ PROSTAT OLMUŞTUR! DOĞRUSU: İyi ya da kötü huylu prostat büyümesi olan hastada şikâyetlerin temel nedeni prostatın büyümesi nedeniyle idrar torbası ve idrar yolunun etkilenmesidir. Hasta bu nedenle işemeyle ilgili çeşitli sıkıntılar çeker. Sık idrara çıkmak prostat hastalıklarında görülebilir ancak sık idrara çıkmanın tek nedeni prostat değil. Prostat dışı başka hastalıklarda da sık idrara çıkma görülebilir.

3 / 13 YANLIŞ: SIK CİNSELLİK PROSTAT KANSERİ YAPAR! DOĞRUSU: Aksine cinsel yaşamın aktif olması ve haftada en az bir-iki kez cinsel birleşme yaşanması, bireyi prostat hastalıklarına karşı koruyabilir. Ancak çok partner değiştirenlerde cinsel yolla bulaşan hastalıklara ve kronik prostat sorunlarına neden olabilir.

4 / 13 YANLIŞ: BİYOPSİ KANSERİN VÜCUDA YAYILMASINA NEDEN OLUR! DOĞRUSU: Prostat kanserinin teşhisi kesin olarak biyopsi ile konulabilmektedir. Dünyada yaygın olarak uygulanan bu biyopsilerin incelemelerinde hiçbir şekilde vücuda yayıldığına dair bir bulgu saptanmamıştır.

5 / 13 YANLIŞ: PROSTAT BİYOPSİ İŞLEMİ CİNSEL YAŞAMI ETKİLER! DOĞRUSU: Biyopsiyi takip eden bir - iki günlük süreçte meninin hafif kanlı gelebilmesi dışında cinselliği etkileyen hiçbir etkisi bulunmamaktadır.

6 / 13 YANLIŞ: PROSTAT AMELİYATI ERKEKLİĞİN BİTMESİNE NEDEN OLUR! DOĞRUSU: Özellikle iyi huylu prostat büyümesi nedeni ile yapılan ameliyatlarda, gelişen teknolojiler sayesinde cinsel sorunlar yaşanmamaktadır. Ayrıca prostat kanseri nedeniyle yapılan ameliyatlarda, erken evre hastalıkta sınırlar korunarak hastaların ereksiyonu (penis sertleşmesi) çok büyük çoğunlukla etkilenmemektedir.

7 / 13 YANLIŞ: PROSTAT KANSERİ İLERİ YAŞLARDA GÖRÜLÜR! DOĞRUSU: Prostat kanseri 40’lı yaşlardan itibaren görülebilmekte ve görülme sıklığı yaş ilerledikçe artmaktadır. Kişinin ailesinde özellikle baba, kardeş, amca gibi yakın akrabalarda prostat kanseri var ise yüksek risk söz konusudur. Yüksek risk grubuna giren bireyler mutlaka 40 yaş üzerinde prostatlarını kontrol ettirmelidir.

8 / 13 YANLIŞ: PROSTAT KANSERİ YAVAŞ İLERLER, ÖLDÜRMEZ! DOĞRUSU: Bazı prostat kanserlerinde diğer bazı kanser türlerinde olduğu gibi yavaş bir ilerleyiş olduğu doğrudur. Ancak bir kısmının da çok saldırgan karakterde ve hızlı ilerlediği unutulmamalı! Bu ancak uzman ürolog görüşü ile belirlenebilir.

9 / 13 YANLIŞ: İYİ HUYLU BÜYÜME NEDENİYLE YAPILAN PROSTAT AMELİYATI PROSTAT KANSERİNDEN KORUR! DOĞRUSU: Benzetme yapmak gerekirse prostatın tıkanıklık yapan iç bölgesini portakala benzetmek mümkündür.

10 / 13 Kanser olmayan prostat büyümeleri için yapılan ameliyatlarda portakalın içi iyi huylu büyüme nedeniyle çıkartılır. Oysaki prostat kanseri, dışındaki kabuk kısmından gelişir. Prostat ameliyatı geçirenlerde “ileride prostat kanseri olmaz” diye bir kural yoktur ve yıllık kanser taramalarının yapılması gerekir.

11 / 13 YANLIŞ: PSA KAN TESTİNİN YÜKSEK OLMASI KANSER OLDUĞUNU GÖSTERİR! DOĞRUSU: PSA prostat bezinin ürettiği bir maddedir ve temel fonksiyonu üreme ile ilgilidir. Kanser taramasında kullanılmasına rağmen prostat iltihabı, yaşa bağlı olarak iyi huylu büyümelerde de artabilmektedir. PSA kansere özgü değildir. Bu nedenle PSA’sı yüksek olan hastalarda klinik şüphe varsa mutlaka biyopsi yapılması gerekir.

12 / 13 YANLIŞ: AMELİYAT YAPILIRSA PROSTAT KANSERİ VÜCUDA YAYILIR! DOĞRUSU: Yanlış bilinen “bıçak değerse kanser yayılır” inanışı, tedavi olabilecek birçok hastanın ameliyattan kaçarak, hastalığı tedavi edilemez hale getirmesine neden olabilmektedir.