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Stres belirtileri neler? Stresi azaltma yöntemleri neler? Sarılmak stresi azaltıyor!

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.08.2018 10:46 | Son Güncelleme

Stresi azaltmanın yollarının sık sık arandığı bir dönemdeyiz. Oysaki stresi azaltmanın en önemli kaynağı sevdiğinize sarılmaktan geçiyor. Bunu biz değil, uzmanlar söylüyor! Yapılan araştırmalara göre sarılmak stresi azaltıyor. Konu ile ilgili açıklama yapan uzmanlarsa stres belirtilerine dikkat ederek sevdiklerinize sarılın diyor. Peki sarılmak nasıl oluyor da stresi azaltıyor?

Stres belirtileri neler? Stresi azaltma yöntemleri neler? Sarılmak stresi azaltıyor!

Sarılmak stresle baş edebilmenizi kolaylaştıracak ve sizi rahatlatacak bir yöntem. Yoğun hayata mola verip dinlenme ihtiyacı duyduğunuzda sevdiğinize sarılın ve stresten arının diyen uzmanlar bakın konu ile ilgili neler söylüyor...

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stres sarılmak

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