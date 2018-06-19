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Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 5 yıl sonra tekrar açıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.06.2018 14:47 | Son Güncelleme

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 5 yıl sonra tekrar açıldı

İSTANBUL, (DHA) Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 5 yıl sonra tekrar açıldıTaksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 5 yıl sonra tekrar açıldıTaksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 5 yıl sonra tekrar açıldı

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