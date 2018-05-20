TGDF Başkanı Kopuz: İnsanımızı sağlıklı sütten mahrum etmeyin

İSTANBUL, (DHA)- 21 Mayıs Dünya Süt Günü mesajında sağlıklı, ambalajlı süt ve süt ürünleri yerine sokak sütü tüketmeye teşvik eden söylemlere dikkat çeken Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkanı Şemsi Kopuz, “Süt, her yaş grubundaki insanımızın beslenmesi için çok önemli. Süt gibi sağlıklı bir gıda için dahi ‘sağlıksız tüketimi’ teşvik etmek ise akıl alır gibi değil” dedi.

Uluslararası Sütçülük Federasyonu’nun (International Dairy Federation

